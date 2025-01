DAE de Americana alerta sobre cuidados com caixas d’água

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana divulga orientações sobre a manutenção e limpeza com as caixas d’água de unidades residenciais e comerciais. Ao mesmo tempo em que assegura a qualidade da água tratada e distribuída à população, a autarquia lembra que é imprescindível que os cidadãos limpem seus reservatórios a cada seis meses.

“Nossas análises são realizadas 24 horas por dia, seguindo os critérios do Ministério da Saúde. Isso garante que a água chegue às unidades potável e livre de microorganismos nocivos à saúde. Mas se a caixa d’água não estiver limpa e desinfetada, todo o trabalho terá sido em vão”, explica o superintendente do DAE, Marcos Morelli.

O ideal é limpar a caixa com água sanitária, esvaziando totalmente o conteúdo, acompanhando as seguintes orientações:

– Feche o registro da entrada da casa ou amarre a boia

Mais notícias da cidade e região

– Use a água da caixa que estiver sobrando para o consumo, antes da limpeza

– Deixe um palmo de água na caixa e tampe a saída para que a água seja utilizada na lavagem e a sujeira não desça pelo cano

– Lave as paredes e o fundo da caixa com pano úmido, sem uso de escova, sabão, detergente ou outros produtos. Se a caixa for de fibrocimento, utilize escova macia.

– Após retirar a água da lavagem e a sujeira, secar o fundo com panos limpos, evitando passá-los nas paredes

– Coloque água na altura de um palmo e adicione um litro de água sanitária para cada 1.000 litros de água, por duas horas. Use essa solução para molhar as paredes internas.

– Quando as paredes internas estiverem secas, reaplicar a solução desinfetante até completar 2 horas. Não utilizar essa água para consumo

– Esvazie a caixa abrindo a saída, abra todas as torneiras e acione as descargas dos banheiros, mantendo a boia amarrada ou o registro fechado. Essa água poderá ser usada então para lavar pisos e banheiros

– Após limpar a caixa, lave a tampa e feche-a para evitar a entrada de pequenos animais e sujeiras

– Por fim, cole uma etiqueta no tanque com a data da limpeza