Faltas em consultas caem pela metade em Americana após implantação de call center

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, conseguiu, em 2024, reduzir para 21% o número de faltas em consultas com médicos especialistas. Isto foi possível graças à implantação de um call center, sistema por onde são agendadas as consultas aos pacientes. Em 2021, último ano sem o funcionamento do sistema, o índice de absenteísmo era de 40%. Dos 75.201 agendamentos até novembro do ano passado, em 15.948 não houve comparecimento.

Ao se aproximar o dia da consulta, a equipe da Secretaria de Saúde que atua no call center, composta por 12 servidores, liga para os pacientes e informa a data do agendamento, inclusive orientando quanto ao local, horário, nome do médico que fará o atendimento, entre outros esclarecimentos. Além das consultas, o serviço também realiza o agendamento de exames e cirurgias eletivas.

De acordo com o setor de regulação da secretaria, no primeiro ano de implantação do sistema, em 2022, as ausências caíram de 40% para 28%. Em 2023 houve uma redução do índice para 23%, chegando a 21% em 2024.

“O call center é uma lógica utilizada amplamente em diversos segmentos, e na Saúde não poderia ser diferente, pois o contato com o paciente é fundamental para o alinhamento das agendas. O diálogo é constante e com isso a gente consegue uma garantia maior de que o paciente vai comparecer à consulta agendada”, explica o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

“A estratégia do call center tem sido fundamental no agendamento, facilitando a vida dos usuários. Muitas pessoas agendam a consulta e acabam se esquecendo da data, por algum descuido. E um telefonema chamando a atenção para o compromisso agendado tem feito muito a diferença”, afirma a presidente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Lilian Franco de Godoi.

Apesar da redução, com o apoio da comunicação ativa, o setor responsável pelos agendamentos aponta que o absenteísmo ainda representa um desafio. “Nosso objetivo é reduzir ainda mais esse percentual de faltas”, diz a coordenadora do setor de Regulação, Mariana Denielle Silva.

A ausência dos pacientes nas consultas agendadas atrasa o atendimento daqueles que aguardam pelo médico especialista. Por isso, a colaboração dos usuários é fundamental para que o acesso aos médicos seja ampliado e mais resolutivo.

Em 2023, a Secretaria de Saúde efetivou 57.471 consultas, enquanto em 2024, até o mês de novembro, foram realizadas 59.253 consultas nas diversas especialidades. Das consultas realizadas no ano passado, os maiores volumes foram nas áreas de oftalmologia (9.414), ortopedia (7.200), cardiologia (5.502), otorrinolaringologia (4.161) e dermatologia (3.411).