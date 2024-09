Após conserto da subadutora que leva água tratada para a região do Pós-Anhanguera, rompida nesta sexta-feira (27) por uma equipe da CPFL que fazia a instalação de um poste na Avenida Afonso Pansan, o Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana informou que o serviço de reparo foi concluído e a previsão para retomar o bombeamento é 14 horas deste sábado (28).

SAIBA MAIS: CPFL rompe adutora que leva água para o Pós-Anhanguera

Para realização do reparo foi necessária a interrupção no bombeamento para a região do Pós-Anhanguera.

De acordo com o DAE, a CPFL não havia comunicado sobre a instalação.

