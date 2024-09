Trate ficante com ficante, e aprenda

E o ficante? Ser emocionada? Não responder as mensagens? Como um homem se posiciona em relação ao que espera ou não de um relacionamento?

A partir da própria perspectiva, o mentor de relacionamentos, Emanuel Hallef, lança O poder do chá de sumiço. Com esta obra, ele pretende ajudar as leitoras a compreenderem que a disponibilidade incondicional não é uma estratégia favorável para uma relação amorosa.

O livro, publicado pela Citadel Grupo Editorial, veio diretamente das pílulas de sucesso que o autor publica em suas redes sociais, que somam mais de 2 milhões de seguidores. Essas doses de autoconhecimento nortearam milhares de mulheres a entender que para ser esperta é preciso saber competir o jogo dos homens melhor do que eles.

Não estou aqui para te ensinar a esvaziar o seu mar para que ele se sinta confortável em te sentir. Estou aqui para expandir as suas profundezas para que, a qualquer sinal de mergulho de alguém preparado, disposto e competente, ele possa se sentir confortável na sua imensidão.

(O poder do chá de sumiço, p.155)

A intenção do autor é mostrar que os esforços unilaterais para manter uma vida de casal, não farão com que o homem a perceba como a parceira que quer para a vida. O objetivo é fazer com que as leitoras sejam cada vez mais seguras de si mesmas e não aceitem migalhas.

Ficante e namorado

O ponto ápice da obra é justamente o que dá nome ao lançamento: O poder do chá de sumiço. Em uma analogia com a dança, o mentor em relacionamentos mostra que a conquista não se assemelha a uma batalha, mas sim a movimentos sutis e equilibrados.

Ao fim desta leitura, as mulheres estarão preparadas para exercitarem o empoderamento feminino e terão a autopercepção necessária para equilibrar esse jogo da conquista.

Ficha Técnica:

Título do livro: O poder do chá de sumiço

Subtítulo: Técnicas de conquista infalíveis para você ter o homem que quiser

Editora: Citadel Grupo Editorial

ISBN: 978-6550474935

Páginas: 160

Preço: 56,90

Onde comprar: Amazon

Sobre o autor: Emanuel Hallef é escritor e trabalha há mais de 10 anos como mentor de relacionamentos voltado ao público feminino. Com mais de 100 mil alunas espalhadas pelo mundo e 2 milhões de exemplares vendidos, construiu uma base sólida de mulheres transformadas diariamente.

Redes sociais do autor: Instagram: @emanuelhallef | TikTok: Emanuel Hallef

Sobre a editora: Transformar a vida das pessoas. Foi com esse conceito que o Citadel Grupo Editorial nasceu. Mudar, inovar e trazer mensagens que possam servir de inspiração para os leitores. A editora trabalha com escritores renomados como Napoleon Hill, Sharon Lechter, Clóvis de Barros Filho, entre outros. As obras propõem reflexões sobre atitudes que devem ser tomadas para quem quer ter uma vida bem-sucedida. Com essa ideia central, a Citadel busca aprimorar obras que tocam de alguma maneira o espírito do leitor.