Debate das rádios em Santa Bárbara não traz grandes novidades dos candidatos

O debate organizado pelas rádios Luzes, Anunciação e Brasil FM, ocorrido na Faculdade Anhanguera na última quinta-feira (26) não trouxe grandes novidades dos candidatos.

O atual prefeito e candidato à reelieção Rafael Piovezan (PL) segue na estratégia de falar das ações do seu governo e do desenvolvimento da cidade nesse período e não faz promessas sedutoras típicas de campanha eleitoral. Apesar de demonstrar certo incomodo pelas expressões, ele não cai nas tentativas dos adversários de tentar desestabilizá-lo com os problemas que a cidade enfrenta.

Vanderlei Larguesa (PT) segue apostando fortemente no nome do presidente Lula (PT) e nos programas federais que promete trazer para a cidade. Do resto, parece mais que está improvisando nas falas e não perde a oportunidade de relembrar que Eliel Miranda (PSD) já foi filiado ao PT e secretário municipal pelo mesmo partido.

Já Eliel Miranda (PSD) parece ter percebido que conseguiria crescer mais na disputa “atacando” Dr. José (União) do que Piovezan. Mas a percepção veio um pouco tarde. Com falas sedutoras e até teatrais, Eliel se mostra bem preparado para os debates e neste último encontro até tentou “erguer a bola” pra Dr. José cortar, mas ficou decepcionado com a resposta do médico, que perdeu uma boa oportunidade em uma das falas. Eliel chegou até a fazer um “recorte” para as redes sociais do momento em que diz que nas redes sociais Dr. José é um leão e nos encontros é um “gatinho”.

Dr. José de fato é muito querido pela população, mas as promessas do tipo “vou resolver todos os problemas” passa um pouco dos limites e soa como apenas promessa de político em época de eleição. Se mostrou um pouco mais animado no discurso no encontro de quinta-feira.