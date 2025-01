DAE de Santa Bárbara encontra objetos descartados em rede de esgoto

Em atendimento a um chamado de vazamento de esgoto, nesta segunda-feira (20), uma equipe operacional do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste se deparou com descarte irregular obstruindo a passagem do esgoto na rede coletora da Rua Gabriel Pereira de Brito, no Jardim Dona Regina.

Mais notícias da cidade e região

Entre os objetos estava uma grande quantidade de lenço úmido, papel higiênico, pedras, tecidos e uma peça de roupa íntima. Com o entupimento, o esgoto chegou a transbordar por um dos poços de visita (PV), ocasionando o mau cheiro e transtornos aos moradores próximos.

A equipe da autarquia atuou na desobstrução e limpeza da rede com trabalhos manuais e com o auxílio do caminhão hidrojato, normalizando o fluxo do esgoto naquele trecho.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

O uso correto da rede de esgoto implica em não jogar lixo e entulho nos vasos sanitários, ralos dos banheiros, ralos das pias e no tanque de lavar roupas. O descarte de materiais diretamente em poços de visita configura crime – danos ao patrimônio público – e se flagrado a pessoa poderá responder judicialmente, pois o PV é de uso exclusivo do DAE para manutenções. Além de vazamento, o descarte desses objetos no esgoto pode ocasionar o retorno do efluente para dentro dos imóveis e afetar a saúde pública.