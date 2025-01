Cota única do IPTU 2025 com desconto de 8% vence na segunda-feira

O pagamento da cota única do IPTU 2025 em Americana, com desconto de 8% à vista, ou da primeira parcela vence na próxima segunda-feira (20). Além do acerto por meio dos carnês, distribuídos desde dezembro, a população também pode acessar a versão eletrônica e imprimir os boletos pelo site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br).

“Quem pagar a cota única (guia amarela) até a data de vencimento, no dia 20 de janeiro, terá um desconto de 8%. Este desconto já é calculado automaticamente pelo sistema”, ressalta a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.

Simone lembra que os contribuintes adimplentes podem contar com um desconto adicional, que varia de 2% a 8%, o que também é calculado automaticamente pelo sistema e não depende de nenhum cadastro prévio. Para quem está há quatro anos pagando o imposto em dia, o desconto é de 8%. Com três anos de adimplência, o desconto é de 6%, e com dois anos, 4%.

Ao todo, foram distribuídos cerca de 124,5 mil carnês. O vencimento das parcelas ocorre sempre no dia 20 de cada mês. Quando a data cair em um sábado, domingo ou feriado, o vencimento é transferido para o primeiro dia útil subsequente.

O contribuinte também tem a opção de pagamento via Pix. Os boletos contêm um código de barras e um QR Code, e o cidadão pode fazer a opção de pagamento que preferir.

Tanto o IPTU quanto a Taxa de Coleta e Remoção de Lixo tiveram correção de 4,76% nos valores, acompanhando o resultado do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) dos últimos 12 meses apurado em outubro de 2024, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

