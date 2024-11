DAE faz obra pra melhorar fornecimento na região do Gramado

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana iniciou nesta segunda-feira (11) as obras de interligação da subadutora (SA-16) no novo Centro de Reservação de Água em construção no Parque Gramado (CR-16). As equipes executam o trabalho na caixa de entrada do reservatório.

Além da estrutura do novo tanque, com capacidade para 2,1 milhões de litros, o CR-16 já havia recebido também as instalações hidráulicas e as caixas de alvenaria.

“Com a conclusão da ligação da subadutora, que vai abastecer o reservatório, partiremos depois para a parte elétrica, gramado e instalação de gradil. Logo teremos todo o sistema pronto para entrar em funcionamento. Estamos investindo para ampliar o abastecimento em toda a cidade”, destaca o superintendente da autarquia, Marcos Morelli.

DAE atinge 7 bairros

Além do próprio Parque Gramado, o reservatório vai atender uma população de mais de 30 mil pessoas no São Jerônimo, Jardim da Paz, Jardim Dona Rosa, Mário Covas, Parque da Liberdade e Jardim da Balsa. Atualmente, esses moradores são atendidos pelo CR-8, no São Roque.

O CR-16 segue os mesmos padrões dos reservatórios já entregues no Jardim Ipiranga (CR-5) e Cidade Jardim (CR-6), o da Vila Santa Catarina (CR-3), em fase final de obras, e o do São Vito (CR-1), também em construção.

