ParkCity celebra aniversário com programação especial e gratuita

Shopping ParkCity Sumaré celebra aniversário de 5 anos com programação especial e gratuita

Leia + sobre Famosos, artes e música

O Shopping ParkCity Sumaré, primeiro e único centro de compras da cidade, completa 5 anos no próximo dia 14 de novembro, quinta-feira. E para celebrar esta data marcante, preparou uma programação especial e gratuita que promete envolver e divertir o público.

“São cinco anos de muitas histórias compartilhadas com nossos clientes. E para celebrar esse momento histórico, organizamos várias surpresas e atrações para proporcionar a todos uma experiência inesquecível”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

Desfile de personagens temáticos, distribuição de docinhos aos clientes e um túnel de led onde o público poderá tirar fotos personalizadas fazem parte da programação que irá animar o Shopping ParkCity no dia do seu aniversário.

E a festa não para por aí. Para 5 anos de aniversário, 5 shows incríveis. Entre os dias 14 e 18 de novembro, de quinta a segunda-feira, o Shopping ParkCity Sumaré vai se transformar em um grande palco para receber shows de diferentes bandas em homenagem a grandes artistas nacionais e internacionais.

Na quinta-feira, 14/9, a Banda Monallizza faz um show com alguns dos maiores sucessos de Tim Maia. Na sexta-feira, 15/11, é a vez da Banda Legião Urbana Cover do Brasil reviver toda a poesia das canções do inesquecível Renato Russo.

Guns N’ Roses Cover Brazil, considerada uma das melhores bandas tributo ao Guns, é a atração do sábado, 16/11. No domingo, 17/11, quem se apresenta é a banda Living In Sin Bon Jovi Tribute e na segunda-feira, 18/11, o show é com os sucessos de Raul Seixas, com a Banda Ecologia. Todas as apresentações são gratuitas, a partir das 19h30, na Alameda ParkCity.

Também em homenagem aos 5 anos do Shopping ParkCity Sumaré, a decoração de Natal deste ano é exclusiva em comemoração ao aniversário. O empreendimento ganhou iluminação especial e diversos itens decorativos nas áreas interna e externa, como corredores, Praça de Alimentação, fachada e Alameda ParkCity, entre outros.

O público poderá contemplar a ambientação especial até o dia 5 de janeiro de 2025, desfrutando dos cenários para registrar fotos dos momentos vividos no empreendimento durante o período.

“Ao longo dos últimos 5 anos, o Shopping ParkCity Sumaré se consolidou como referência de compras e de lazer, proporcionando momentos inesquecíveis aos clientes. Com uma programação diversificada, queremos celebrar o aniversário reforçando ainda mais os laços com todo o nosso público”, comenta Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping.

PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO SHOPPING PARKCITY SUMARÉ

Dia 14/11 – Quinta-feira

Das 12h às 15h – desfile de personagens temáticos e itinerantes pelo empreendimento.

Das 12h às 15h – distribuição de docinhos para os clientes.

Das 16h às 20h – túnel de led com foto personalizada.

19h30 – Show da Banda Monallizza, cover de Tim Maia, na Alameda ParkCity.

Dia 15/11 – Sexta-Feira

19h30 – Show com a Banda Legião Urbana Cover do Brasil.

Local: Alameda ParkCity.

Dia 16/11 – Sábado

19h30: Show com a banda Guns N’ Roses Cover Brazil.

Local: Alameda ParkCity.

Dia 17/11 – Domingo

19h30: Show com a banda Living In Sin Bon Jovi Tribute.

Local: Alameda ParkCity.

Dia 18/11 – Segunda-feira

19h30: Show com a Banda Ecologia, cover de Raul Seixas.

Local: Alameda ParkCity.

Programação gratuita

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP