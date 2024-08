Dalben espera crescer na reta final em Paulínia

Dirceu Dalben (Cidadania) e Julio Brustolin (PSDB), candidatos a prefeito e vice por Paulínia, têm o time mais forte das Eleições Municipais de 2024, com maior número de partidos coligados e a maior quantidade de candidatos a vereadores.

Coligação de Dalben

A coligação “Paulínia, na Força da Fé com Time do Bem” é composta por sete partidos (PSDB, Cidadania, PSD, Agir, PDT, Progressistas e PRD) e soma 104 candidatos e candidatas a vereador, todos compromissados com o bem-estar da população e o desenvolvimento de Paulínia.

Dirceu Dalben é atualmente deputado estadual – o deputado estadual eleito mais votado na cidade. Julio Brustolin é empresário, ciclista profissional e coordenador de projeto social ligado ao esporte.

Conciliando as atividades decorrentes de suas funções com os compromissos de campanha, a dupla mantém uma agenda extensa, visitando os bairros da cidade, instituições e também realizando duas reuniões durante a noite, diariamente.

“Agradecemos a todas as pessoas que têm nos recebido com muito carinho em suas casas, no trabalho, nas ruas, nos dando a oportunidade de compartilhar nossas experiências e projetos para uma Paulínia mais justa e próspera para todos. Seguimos dialogando com os moradores e desenvolvendo, em conjunto, soluções para os problemas existentes na nossa cidade”, falou Dalben.

