Sulfato de Salbutamol e Dipropionato de Beclometasona na Farmácia Popular

Doenças respiratórias, como a asma, afetam milhões de brasileiros, exigindo tratamentos contínuos para controle dos sintomas e prevenção de crises. Entre as moléculas mais utilizadas estão o Sulfato de Salbutamol e o Dipropionato de Beclometasona, que desempenham papéis essenciais na manutenção da saúde respiratória. A boa notícia é que ambos os medicamentos são disponibilizados pelo programa Farmácia Popular, possibilitando que a população tenha acesso a tratamentos eficazes gratuitamente.

Sulfato de Salbutamol é um broncodilatador utilizado principalmente no alívio dos sintomas de doenças respiratórias, como asma e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Ele age relaxando os músculos das vias aéreas, facilitando a respiração. É indicado para tratar crises agudas de falta de ar e prevenir sintomas durante exercícios físicos. Já o Dipropionato de Beclometasona, é um corticosteroide que ajuda a controlar e prevenir a inflamação nas vias respiratórias, sendo utilizado para o tratamento de asma. Ao reduzir a inflamação, previne crises respiratórias e melhora a qualidade de vida de quem sofre dessas condições.

“A disponibilização desses medicamentos por meio do programa Farmácia Popular é de extrema importância, pois garante que pessoas de baixa renda tenham acesso contínuo aos tratamentos. Muitas vezes, o custo pode ser um fator limitante no controle de doenças crônicas, e o programa permite que os pacientes mantenham a adesão ao tratamento, melhorando a saúde pública e reduzindo internações e complicações graves”, conta Fernanda Rizzardi Gentil, Head de Marketing da Glenmark Brasil.

A inclusão no programa representa um alívio para milhões de brasileiros, especialmente em épocas de maior incidência de crises respiratórias, como o inverno. “Isso também reforça o papel da Glenmark enquanto indústria farmacêutica em oferecer soluções acessíveis para condições de saúde que afetam uma grande parte da população, colaborando diretamente com a saúde pública no Brasil”, finaliza Fernanda.

A Glenmark Pharmaceuticals é uma empresa global, focada na inovação e no desenvolvimento de medicamentos de alta qualidade. Com sede na Índia e presença em mais de 80 países, a Glenmark dedica-se à pesquisa e desenvolvimento de soluções terapêuticas nas áreas de dermatologia, oncologia, respiratória, e outras especialidades. No Brasil, a companhia está comprometida em fornecer tratamentos eficazes e acessíveis nas áreas respiratória e oncológica, destacando-se pelo seu portfólio de produtos que atendem a diversas necessidades de saúde. A empresa se orgulha de seu compromisso com a inovação, qualidade e acessibilidade, sempre buscando melhorar a vida dos pacientes ao redor do mundo.

