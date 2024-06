Em meio à guerra na Palestina, o prefeito Luiz Dalben e o deputado estadual

Dirceu Dalben, receberam nesta segunda-feira (3), no Paço Municipal, o cônsul de Israel, Rafael Erdreich, e representantes do Ministério da Economia israelense. Eles discutiram oportunidades de investimento e parcerias estratégicas para Sumaré, como a instalação futura de empresas de tecnologia.

O prefeito apresentou as multinacionais já instaladas no município, a chegada da Microsoft, e abriu relações comerciais com Israel, enfatizando a importância de atrair empresas de tecnologia para impulsionar o crescimento econômico e promover a inovação na cidade e na região.

“Estamos comprometidos em transformar Sumaré em um polo tecnológico de excelência, e a parceria com o governo de Israel representa um passo importante nessa direção”, declarou o prefeito.

Sumaré possui cerca de 48% de seu território disponível para crescimento e a instalação de novas empresas, além de ser o maior polo seco de escoamento de grãos por meio da malha ferroviária. Para aproveitar esse potencial, a cidade aprovou o novo Plano Diretor, estabelecendo um novo zoneamento que inclui a Rodovia dos Bandeirantes como uma área estratégica para receber empresas de tecnologia e amplia as possibilidades para empreendimentos na área rural.

“Sumaré é uma das poucas cidades do Estado de São Paulo com território favorável para expansão de empresas, temos vantagens logísticas, territoriais, rodoviárias e ferroviárias. Nosso objetivo é criar um ambiente favorável para o desenvolvimento de negócios e promover o surgimento de empregos de qualidade em Sumaré, especialmente na área de tecnologia”, ressaltou o prefeito.

“A parceria com Israel nos permite acessar tecnologias de ponta e conhecimentos especializados que serão fundamentais para impulsionar nossa economia”, disse ao explicar que Sumaré projeta a ligação da malha ferroviária local com o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.

O prefeito frisou o poder de investimento e consumo da Região Metropolitana de Campinas (RMC), que tem um Produto Interno Bruto (PIB) semelhante ao do Chile.

O objetivo, disse o prefeito, é transformar Sumaré em uma cidade modelo de investimentos israelenses no Brasil.

O deputado Dirceu Dalben, que é membro da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa (Alesp), defendeu o estreitamento das relações com Israel.

“A parceria com Israel é essencial para Sumaré e para o Estado de São Paulo. Precisamos da alta tecnologia fornecida por Israel, como, por exemplo, para a prevenção e contenção de enchentes”, disse o deputado.

O chefe do Executivo abriu também a possibilidade de parcerias entre Sumaré e Israel na área da Educação e o fortalecimento da produção agrícola, relevante segmento do município, por meio da operação de drones para o agronegócio.

O prefeito e o deputado também se solidarizaram com familiares de todas as vítimas dos conflitos no Oriente Médio.

