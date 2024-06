Manter um relacionamento duradouro exige dedicação, esforço e cuidado. Segundo a psicóloga clínica Tatiane Paula, a base para um relacionamento saudável e duradouro está em alguns pilares essenciais: comunicação, respeito, comprometimento e empatia. “A comunicação aberta e honesta é fundamental para expressar sentimentos, necessidades e preocupações de maneira respeitosa, fortalecendo a conexão entre o casal“, afirma.

A confiança é outro fator essencial, construída através da honestidade, lealdade e integridade. “Respeitar as diferenças, opiniões e espaço do outro também é indispensável para que cada parceiro se sinta valorizado e respeitado. Além disso, o comprometimento mútuo em superar desafios juntos e a capacidade de se colocar no lugar do outro, compreendendo suas perspectivas e sentimentos, são vitais para um relacionamento profundo e compreensivo“, completa.

É importante estar atento a certos sinais que indicam que o relacionamento precisa de mais atenção. A falta de comunicação, conflitos frequentes, desinteresse, isolamento emocional e ausência de intimidade são indícios de que algo pode estar errado. “Quando os diálogos se tornam raros ou superficiais, pode ser um indicativo de distanciamento“, explica Tatiane Paula. Discussões constantes e sem resolução, perda de interesse nas atividades conjuntas ou no bem-estar do parceiro, e sentir-se sozinho ou incompreendido dentro da relação são outros sinais de alerta, destaca a especialista.

O Dia dos Namorados é uma excelente oportunidade para reforçar a conexão e o carinho entre casais. “Celebrar a relação, expressar gratidão, planejar algo especial e refletir sobre o futuro juntos são maneiras de fortalecer os laços. Mostrar apreciação pelo parceiro e destacar qualidades e gestos que fazem a diferença é fundamental“, diz a psicóloga.

De acordo com Tatiane, relacionamentos de longo prazo enfrentam desafios como rotina e monotonia, conflitos não resolvidos, diferenças de objetivos, pressões externas e falta de tempo. “A rotina pode levar ao tédio e à perda de interesse, por isso é importante encontrar maneiras de manter a relação viva e emocionante“, aconselha.

Para manter uma conexão forte, é essencial adotar hábitos e atividades que promovam a intimidade e a cumplicidade. “Compartilhar hobbies, reservar tempo de qualidade juntos, demonstrar afeto diário, surpreender o parceiro com gestos inesperados e praticar a escuta ativa são estratégias eficazes“, explica a especialista. Ouvir com atenção e sem interrupções, mostrando interesse genuíno pelo que o parceiro diz, fortalece a relação, acrescenta.

Um relacionamento saudável e duradouro requer esforço, dedicação e carinho contínuos. Aproveitar momentos especiais como o Dia dos Namorados para reforçar esses laços é uma excelente maneira de manter o amor e a conexão sempre vivos. Para quem ainda não encontrou o par ideal, é importante estar aberto para conhecer novas pessoas, valorizar a jornada e aprender com cada experiência, sem criar expectativas irreais. “Entender que a construção de uma relação leva tempo e pressupõe um compromisso com responsabilidade afetiva é essencial para encontrar um parceiro que compartilhe dos mesmos valores, ideias e propósitos“, conclui.

Fonte

Tatiane Paula

Psicóloga Clínica

Musa do Brasileirão Gabriela Menegazi arma barraco em boate

Gabriela Menegazi arma barraco em Boate de Luxo em São Paulo, parte para briga, joga copo de bebida em moça e balde de gelo e cai no chão.

A musa do brasileirão Gabriela Menegazi se envolveu em uma polêmica na madrugada de sábado dia 01 de Junho em Uma boate de luxo em São Paulo.

Segundo a modelo a mesma estava tendo um affair com um empresário paulista que se divide entre São Paulo e Estados Unidos. Após uma discussão entre a modelo e o empresário, a mesma disse que ia embora do local, e foi para outro camarote onde estavam uns conhecidos de Gabriela.

Foi ai que tudo começou, cinco minutos após Gabriela deixar o camarote em que estava com o empresário e um grupo de amigos, a mesma avistou o empresário xavecando uma loira. Sem pensar duas vezes a mesma saiu do camarote de onde estava e foi ao camarote do empresário, chegou empurrando os dois e jogou um copo de bebida com gelo na moça que estava com ele, no mesmo momento a musa arremessou um balde de gelo em direção da modelo e foi ai onde a briga começou. Gabriela se desequilibrou e caiu no chão e foi segurada pelo seu segurança particular!

Houve uma agressão mútua, uma amiga da moça que estava ao lado também agrediu Gabriela. A modelo foi convidada a se retirar da casa junto com a moça que também agrediu! A imprensa procurou Gabriela para maiores informações, mas a mesma não quis dar entrevista.