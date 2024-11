Damásio anuncia emendas pra Americana e SBO

O deputado estadual Marcos Damásio (PL) recebeu vereadores de Americana e Santa Bárbara d’Oeste para anunciar verbas de emendas para as duas cidades.

O vereador Léo da Padaria (PL) reuniu-se nesta quarta-feira (27) na Assembleia Legislativa de São Paulo com o deputado estadual para confirmar a destinação de uma verba estadual de R$ 250 mil, através de emenda parlamentar, para investimentos em infraestrutura de Americana.

Durante o encontro, o vereador destacou a importância do trabalho de buscar recursos estaduais e federais para investimentos no município.

“Buscar investimentos é uma das formas que podemos contribuir com a administração e, principalmente, com a população. Agradeço ao deputado Marcos por ter nos atendido mais uma vez com emendas parlamentares, o que é muito bom para o desenvolvimento de Americana”, comentou Léo.

O presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara, vereador Paulo Monaro (PSD), se reuniu, esta quarta-feira (27 de novembro), com o deputado estadual Marcos Damásio na Alesp, ocasião em que este anunciou a destinação de R$ 250 mil para a área da saúde de Santa Bárbara d’Oeste, atendendo a pedido de Monaro.

Ao agradecer o deputado, o chefe do Legislativo barbarense destacou a importância dessa parceria para o desenvolvimento da saúde local. “Essa verba, que já foi remetida ao Município, é fundamental para melhorar nossos serviços de saúde e beneficiar nossa comunidade”, afirmou Monaro, ressaltando que essa iniciativa reforça o compromisso da Câmara Municipal e do governo estadual de priorizar a saúde pública e promover melhorias significativas na qualidade de vida da população.

