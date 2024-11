Leoncine em alta com entrega do Ginásio do Jardim Ipiranga

O vereador Lucas Leoncine (PSD), atual líder do governo Chico Sardelli (PL), está em alta após a entrega da reforma do Ginásio do Jardim Ipiranga, ocorrida nesta terça-feira (26).

A demanda antiga do bairro coloca Leoncine como “quem resolveu o problema”, além de aumentar ainda mais a moral do vereador com o próprio governo.

PRESIDÊNCIA. Leoncine é um dos nomes fortíssimos que estão no radar para a presidência da Câmara em 2025. Articulado tanto entre os colegas de bancada e governo, Leoncine deve intercalar o comando da Câmara Municipal com o vereador Léo da Padaria (PL), que é o outro nome cotado para assumir a cadeira máxima do legislativo.

As apurações do NM dão conta de que os dois devem apenas escolher quem será o presidente no 1º biênio e quem será no 2º. Mas, apesar dos indicadores, a eleição da presidência da Câmara pode trazer surpresas.