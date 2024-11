Unacon recebe doação de 4 mil caixas de gelatina do Rotary Club de Americana

A Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) recebeu do Rotary Club de Americana a doação de 4 mil caixinhas de gelatina que, até o Natal, serão distribuídas aos pacientes juntamente com um folder com receitas à base do produto, importante aliado na dieta de pacientes com câncer.

O lote de gelatinas foi entregue na tarde desta quarta-feira (27), com a presença de representantes da instituição, da Secretaria Municipal de Saúde e da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC), organização social que administra a Unacon via gestão compartilhada com a Prefeitura de Americana.

Antes da doação, o secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner, e a coordenadora da Unacon, Raquel Cordeiro, apresentaram a unidade oncológica aos rotaryanos, destacando seus serviços, corpo médico, equipe multidisciplinar e o volume de atendimento no local. “Atualmente, temos 600 pacientes de Americana e outras cidades em tratamento aqui na Unacon”, salientou Raquel.

Flávio Nascimento, presidente do Rotary Club de Americana, falou sobre a visita à Unacon e a doação das gelatinas. “Ficamos contentes em conhecer o trabalho tão bonito e relevante da Unacon, e estamos orgulhosos por fazer parte de algo tão importante. Essa ação foi uma iniciativa da nossa juventude, que tem à frente a Daniella Ramalho, a presidente da Interact, divisão que reúne jovens rotarianos de 12 a 17 anos”, explicou.

“Os profissionais da Unacon estão muito satisfeitos com o apoio recebido, pois os rotaryanos têm essa prática colaborativa que muito auxilia em todas as dimensões do cotidiano das pessoas. Aqui não foi diferente, e os pacientes serão beneficiados com essa doação”, disse Fábio Joner.

As gelatinas serão utilizadas num projeto desenvolvido pelas nutricionistas oncológicas Andreia Rissati e Valeska Zanetti. A iniciativa prevê o preparo de kits natalinos, que serão distribuídos a pacientes da Unacon juntamente com um manual com receitas de sobremesas e vitaminas. Na ocasião, também haverá degustação dessas receitas.