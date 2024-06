DataInstagram mostra Bolsonaro menos forte na região

A postagem do NM sobre a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro na Festa do Peão de Americana no instagram (datainstagram) mostrou que ele segue com um fã clube muito forte na cidade, mas que os críticos hoje não mais se sentem tão acuados como no período em que ele foi presidente (2019-2022).

Datainstagram 2024

Foram mais de 300 comentários que vinham positivos com elogios, bandeirinhas e ‘saudades’ e ataques com termos como ‘inelegível’, ‘ex’ e ‘rei do gado’. Do lado das críticas também apareceram comentários falando se desnecessário o uso político do palco da Festa por políticos.

Bolsonaro andou a cavalo e foi cercado por políticos da cidade, da região e do Estado.

