A luta entre o Brasileiro Anderson Silva e o oponente Chael Sonnen foi muito criticada nas redes sociais. A maioria do público ‘comentarista de internet’ viu no embate um programa de entretenimento sem competitividade e ação de marketing muito forte da cerveja ‘dona’ do evento.

Abaixo alguns dos comentários mais comentados do evento que aconteceu na noite deste sábado.

A “luta” entre Anderson Silva e Chael Sonnen pra fazer propaganda de cerveja Se eu soubesse que a luta do Anderson ia ser um telequete, teria ido dormir. A melhor parte da “luta” entre Anderson e Sonnen foi a entrada com o Seu Jorge , pra mim Craque do Jogo

