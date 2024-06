Menina se relaciona com padastro desde os 6 e engravida aos 15

uma menina de 15 anos está sendo abusada desde os 6 pelo padrasto, está grávida e acha que é amada por ele! É a esse tipo de criminoso que o PL dos Estupradores quer proteger!

A entrevista com a garota segue abaixo e faz parte do grande debate posto no Brasil sobre a PL 1904, que aumenta e criminaliza com prisão vítimas de estupro que fizerem o aborto depois das 22 semanas de gestação.

É a esse tipo de criminoso que o PL dos Estupradores quer proteger! #CriancaNãoÉMãe pic.twitter.com/qQbV4wQDXw — Andrade (@AndradeRNegro2) June 15, 2024

