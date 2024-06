Uma picape da marca Jeep Renegade acabou pegando fogo e assustando quem passava pela Avenida São Jerônimo em Americana na tarde deste sábado.

O carro pegou fogo na altura do bairro Morada do Sol. Ninguém ficou ferido e o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência a apagar as chamas.

Renegade deu PT? A impressão é que o carro não terá mais uso.

A equipe da Polícia Militar (PM), cabo Luiz e soldado Sheila Silva, também esteve no local.

Foi feito acompanhamento da ocorrência.

