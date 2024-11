Datena deixa Band oficialmente, leia nota

Depois de realizar uma cirurgia de reconstrução do hímen, Ketlin Groisman – influencer presente nas principais plataformas de conteúdo adulto, incluindo a VibX no Telegram –, está pronta para comemorar o resultado de uma forma surpreendente: ela decidiu leiloar a experiência de reviver sua primeira vez.

Leia + sobre Famosos, artes e música

“A cirurgia foi um sucesso absoluto. Agora quero viver a sensação da minha primeira vez, sabendo direitinho o que quero, então vai ser inesquecível, para dizer o mínimo”, afirma.

Desde o anúncio, a novidade tem gerado grande repercussão, despertando curiosidade, já que todos os fãs querem acompanhar bem de perto essa ousadia, e Ketlin tem recebido uma enxurrada de perguntas sobre como será essa experiência e como será o resultado.

O procedimento, que custou R$18 mil, já rendeu propostas de valores impressionantes. Um fã brasileiro que atualmente vive na Itália ofereceu nada menos que R$ 500 mil para passar um fim de semana em um destino paradisíaco ao lado de Ketlin — com a condição de ser o sortudo escolhido para viver essa experiência única com ela.

Os rumores e críticas sobre sua decisão inusitada não abalam Ketlin, que se mantém firme. “Não me incomodo com o que falam. A mulher faz o que quiser com o próprio corpo, não vou me limitar com o que outros dizem”.

Em breve a criadora vai divulgar a dinâmica do leilão, e diz que o valor será destinado para projetos pessoais de investimento em negócios.

Fotos: Divulgação