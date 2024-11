O vice-prefeito Alessandro Mineirinho ministrou na última terça-feira (26/11) uma palestra a 20 jovens estagiários atendidos neste 2º semestre pelo SOS/SEANO (Serviço de Orientação e Solidariedade/Serviço Educacional do Adolescente de Nova Odessa) – a “guardinha” da cidade. O tema foi “Os 3 Poderes e As Responsabilidades do Prefeito e Vice-Prefeito”.

Desde 2021, o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) – que foi vereador por quatro mandatos e é médico veterinário por formação – também vem ministrando palestras sobre a função do Executivo e outros temas relativos ao funcionamento do Poder Público, bem como sobre sua história de vida, aos jovens que vão sendo atendidos e formados pela entidade para o mercado de trabalho.

Seguindo a “tradição”, neste semestre foi a vez do vice-prefeito Mineirinho conversar com os jovens e explicar um pouco mais sobre como é o trabalho e a rotina do Poder Executivo à frente da cidade.

“Fico muito feliz de poder compartilhar um pouco de conhecimento sobre gestão pública com esses jovens. Eles são o futuro do nosso país e eles estão empenhados em se preparar para o mercado de trabalho, graças ao trabalho que o SOS vem desempenhando com eles”, disse Mineirinho – que também é empresário do ramo de comércio de veículos.

Leia + sobre política regional

“Foi um bate papo muito descontraído onde pude explicar sobre rotina, mercado de trabalho e tirar dúvidas dos estudantes. Eles se mostraram muito interessados no assunto e fizeram várias perguntas”, completou o vice-prefeito de Nova Odessa.

“Sabemos que o Poder Executivo tem uma agenda cheia, mas sempre que consegue um espaço, eles (prefeito e vice) vêm conversar e trazer aos nossos jovens um pouco de sua experiência. Isso é muito importante para todos, porque vai aproximando a população do governo e, neste bate papo, esclareceu e muito sobre os três poderes”, completou a coordenadora de Treinamento do SOS/SEANO, Rita Gazzetta.

A convite dos dirigentes do SOS, as palestras têm o objetivo de incentivar e capacitar os jovens para o mercado de trabalho, abordando profissões – o que fazem os profissionais, como se profissionalizar na área, sua importância para a sociedade, entre outros temas –, o funcionamento da sociedade e sobre empreendedorismo, como é o caso de Mineirinho.

SOBRE O SOS, onde foi Mineirinho

O SOS é uma instituição sem fins lucrativos que realiza um trabalho de orientação profissional e cidadania com os jovens entre 15 e 16 anos da cidade, proporcionando a oportunidade de ingressarem, através de estágio socioeducativo, no mercado de trabalho. Em seus 43 anos de atividades em Nova Odessa, a instituição já atendeu mais de 10 mil jovens nesta faixa etária.

O SOS atua ainda em outras áreas de assistência social, com projetos voltados à superação de vulnerabilidades dos munícipes da cidade. A sede da entidade assistencial fica na Rua Francisco Carrion, nº 221, no Jardim Flórida.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP