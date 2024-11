Recém eleita, Roberta Lima reúne ONGs e protetores para discutir políticas públicas

A vereadora recém eleita Roberta Lima (PRD) reuniu na Câmara Municipal de Americana, nesta quarta-feira, representantes de ONGs e protetores de animais independentes da cidade para discutir sobre políticas públicas a serem implantadas em Americana.

Roberta Lima foi eleita com a bandeira da causa animal com 2.080 votos e afirmou que a prioridade do seu mandato será a reforma / construção do CCZ / Bem Estar Animal e castrações.

O encontro contou com a presença do vereador de Sumaré Alan Leal (PRD) que falou do trabalho que vem fazendo pelos animais na cidade de Sumaré e também com vários ativistas que lutam pela causa na região.