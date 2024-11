Americana se enche de orgulho com a indicação da Dra. Ana Paula Duzzi ao prêmio de ‘Melhor Dentista do Mundo’, concedido pela Turma do Bem (TdB) no evento *Sorriso do Bem 2024*. Conhecida por seu trabalho incansável e seu compromisso com a transformação social, a profissional leva o nome da cidade a um dos mais importantes palcos de reconhecimento em saúde bucal e voluntariado.

*A Trajetória de Uma Dentista Dedicada*

Voluntária da TdB desde 2008, Dra. Ana Paula atua com dedicação na promoção da saúde bucal para comunidades em situação de vulnerabilidade. Seu trabalho vai além dos consultórios: ela é uma verdadeira embaixadora do voluntariado, atraindo novos dentistas para a rede e firmando parcerias que ampliam o alcance da organização.

“Ser voluntária é mais do que doar tempo; é transformar vidas. Representar Americana em um evento como o Sorriso do Bem é uma honra e uma oportunidade de mostrar que juntos podemos fazer a diferença”, afirma Dra. Ana Paula.

*Sorriso do Bem 2024: Um Evento de Impacto Global*

O Sorriso do Bem é promovido pela Turma do Bem, maior rede de dentistas voluntários do mundo, com mais de 18 mil profissionais em 12 países. Este ano, o evento acontece entre os dias 28 de novembro e 1º de dezembro, em Poços de Caldas (MG).

A premiação de ‘Melhor Dentista do Mundo’ será realizada no dia 30 de novembro e reconhece profissionais que promovem mudanças nas políticas públicas, atraem novos voluntários e dão visibilidade a programas como *Dentista do Bem* e *Apolônias do Bem*.

“Ser americanense e representar minha cidade neste prêmio é algo que enche meu coração de alegria e gratidão. Mais do que um reconhecimento pessoal, vejo isso como uma oportunidade de devolver às pessoas que mais precisam tudo o que conquistei e aprendi ao longo da minha jornada. Este projeto me permite transformar vidas e retribuir de forma significativa para a sociedade”., destacou Dra. Ana Paula.

*Um Convite para Inspirar-se*

A participação de Dra. Ana Paula no Sorriso do Bem 2024 é um marco para Americana e uma demonstração de que o trabalho coletivo e o voluntariado têm o poder de mudar vidas. O reconhecimento de sua dedicação é uma inspiração para todos que acreditam em uma sociedade mais justa e solidária.

Ana Paula Duzzi e o sonho de ser campeã

Americana segue na torcida por sua representante, com a certeza de que, independente do resultado, Dra. Ana Paula Duzzi já é uma campeã. Seu exemplo de profissionalismo e humanidade mostra que os sorrisos que ela ajuda a construir também refletem o brilho de sua cidade natal.

