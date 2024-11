O Grupo Germânica preparou um evento especial de Test Drive dos novos modelos da quinta geração da icônica família MINI. Nesta sexta-feira, 29/11, e sábado, 30/11, os apaixonados por automóveis poderão conhecer de perto todos os detalhes dos novos modelos MINI Cooper E, MINI Cooper SE, MINI Cooper S 5 Portas e MINI John Cooper Works Countryman ALL4.

O Teste Drive especial será realizado na Germânica MINI, na Rua José Bonifácio, 3140, Jardim das Palmeiras, Campinas. Os interessados em viver essa experiência única já podem agendar o horário.

Os novos modelos simbolizam uma nova era da marca MINI. O novo MINI Cooper E carrega o icônico design da marca com algumas de suas características, como balanços dianteiro e traseiro curtos, assim como o capô, contrastam com a ótima distância entre eixos, dando ao carro as proporções típicas de um MINI. O MINI Cooper E traz um motor elétrico de 184 cv e 290 Nm de torque. Com esse conjunto, acelera de 0 a 100 km/h em 7,2 segundos. Sua bateria tem 40,7 kWh de capacidade, o que lhe confere um alcance determinado de acordo com o ciclo de teste do Inmetro de até 246 quilômetros. O modelo carrega 100% de sua bateria em 4h15 na MINI Wallbox configurada em 11 kW. Para recarga em carregadores de 100 kW, são necessários 28 minutos para recarregar de 10 a 80%, faixa de recarga mais comum em deslocamentos.

O MINI Cooper SE oferece agora uma performance e uma autonomia ainda maiores. Com 218 cv e 330 Nm de torque, o modelo icônico acelera de 0 a 100 km/h em apenas 6,7 segundos. Para o MINI Cooper SE, o alcance divulgado pelo Inmetro chega a 303 quilômetros, devido a bateria de maior capacidade, com 54,2 kWh.

O novo MINI Cooper S chega com um design moderno e purista, mantendo sua silhueta compacta e a personificação da ideia inicial da marca: máximo prazer de condução com mínima pegada ecológica. Equipado com um motor 2.0 de 204 cv e 300 Nm de torque, o modelo acelera de 0 a 100 km/h em apenas 6,6 segundos, enquanto a velocidade máxima chega a 240 km/h.

Totalmente elétrico, o novo MINI Countryman SE ALL4 oferece performance tanto na cidade quanto na estrada. Seu design dianteiro se destaca com a grade octogonal, faróis marcantes e capô imponente. Suas linhas e contornos conferem uma definição e expressão refinadas, sem perder a robustez.

No Test Drive especial promovido pelo Grupo Germânica, os clientes vão testar e entender, na prática, todas as mudanças dos novos modelos, que evoluíram, mas sem abrir mão de sua tradição e história.

Sobre o Grupo Germânica

O Grupo Germânica está há 53 anos no mercado e é uma das maiores redes de concessionárias do Interior de São Paulo. Tem mais de 40 lojas no estado de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. É representante das marcas Volkswagen, GWM, Toyota, BMW, BMW Motorrad, Mini, Volvo, Harley-Davidson, Kia, Jeep e RAM. www.grupogermanica.com.br

