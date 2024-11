“Natal das Paineiras” terá trenzinho, chegada do Papai Noel e cortejo natalino

A Rua das Paineiras será palco de atrações natalinas gratuitas durante o mês de dezembro. A ação “Natal das Paineiras”, promovida por lojistas da região, com apoio da Prefeitura de Americana e da ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana), foi lançada na manhã desta quinta-feira (28).

A programação tem o intuito de atrair o público e movimentar a Rua das Paineiras, importante corredor comercial do município, para as compras de Natal.

“Além do entusiasmo com as próprias realizações da Prefeitura, é uma alegria enorme para nós poder apoiar iniciativas dos próprios comerciantes, como esta ação na Rua das Paineiras. Conseguimos retomar o espírito do Natal na nossa cidade, com a programação especial no Centro, e estamos vendo que isso tem se espalhado também pelos corredores comerciais nos bairros”, destacou o vice-prefeito Odir Demarchi, representando o prefeito Chico Sardelli.

“O primeiro meio de ajuda que a Prefeitura pode oferecer, para qualquer ação, é não atrapalhar, fazendo justamente o contrário, abrindo caminho para que as boas iniciativas floresçam sem barreiras colocadas pelo poder público. Esse é um pedido do prefeito Chico que procuramos colocar em prática em cada ação com o suporte da Prefeitura. Parabenizo aos lojistas da região da Paineiras pela iniciativa e desejo um grande Natal a todos”, disse o chefe de gabinete da Prefeitura, Franco Sardelli.

Haverá passeio gratuito de trenzinho com a presença do Papai Noel nos dias 7, 12 e 18 de dezembro. No dia 7, o trenzinho circula das 10h30 às 12h, e nos dias 12 e 18, das 18h30 às 20h. Além disso, a ação também conta com a apresentação do Coral Ítalo-Brasileiro, dia 18, com o Cortejo Natalino, acompanhado pela Triálogo Jazz Band, dia 19, e com o “Trenó do Rovina” nos quatro dias da programação. O ponto de encontro para todas as atividades será a Praça Ênio Guizini, próximo à Avenida de Cillo.

O projeto é realizado por 30 lojistas da Rua das Paineiras e conta com apoio da Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Meio Ambiente, Comunicação, Obras, Desenvolvimento Econômico e Guarda Municipal.

“O ‘Natal das Paineiras’ é uma oportunidade perfeita para reunir a família, aproveitar atrações exclusivas e fazer compras com comodidade e segurança. Queremos encantar o público com a magia do Natal em um ambiente acolhedor e repleto de opções para todos os gostos”, disse o lojista Allyson Muller, um dos organizadores da ação.

O lançamento do “Natal das Paineiras” também contou com a presença do vereador Leco Soares, do vice-presidente da ACIA, Evandro Barizon, e dos secretários municipais Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação), Rafael de Barros (Desenvolvimento Econômico), Diego Guidolin (Planejamento) e Fábio Renato de Oliveira (Meio Ambiente).