Os supermercados da região se preparam para a BlackFriday, que acontece nesta sexta-feira. O NM consultou as maiores redes da região para trazer um compilado do que o consumidor pode encontrar nesta sexta-feira.

O São Vicente realizou, entre segunda e quinta-feira desta semana, o esquenta black friday com descontos importantes em diversos produtos da rotina de compra do cliente. Amanhã, dia 29 de novembro, como é o dia da Black Friday no Brasil, as lojas também estarão com preços especiais. A rede ainda teve ações de carrinho premiado nas redes sociais com o esquenta black e também prêmios instantâneos nos caixas.

A rede Savegnago tem prometido em seu site um dia com produtos com 50% de desconto.

A Rede de Supermercados Pague Menos está pronta para mais uma edição da Black Friday, que acontecerá no dia 29 de novembro, em todas as suas 37 lojas físicas. A data, já consolidada no calendário do varejo, promete ofertas especiais em diversas categorias, com foco em atender às expectativas dos Clientes que aguardam o evento para aproveitar os preços imperdíveis.

Os consumidores que visitarem as lojas entre 7 e 22 horas encontrarão inúmeras oportunidades para economizar, especialmente em produtos essenciais para momentos de confraternização, como itens para churrasco e petiscos.

“A Black Friday é o esquenta perfeito para as celebrações de fim de ano. Estamos confiantes de que será uma excelente oportunidade para os clientes encontrarem os produtos que desejam com ofertas realmente atrativas”, afirma Fabio Cecon, gerente de Marketing e Comunicação da Rede.

Outros mercados

A rede Crema não fez alusão ao esforço de vendas da BlackFriday. A Delta segue na linha do Crema e foca nas promoções de aniversário.

Já o Paraná Supermercados usou grupos de whatsapp para divulgar que a sexta terá ‘as melhores ofertas do ano’.

