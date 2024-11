Decolar indica 10 pacotes até R$ 2 mil para viagens em 2025

A Decolar – empresa líder em tecnologia de viagens da América Latina – indica 10 opções de pacotes para destinos nacionais e internacionais com valores de até R$ 2 mil por pessoa, para viagens em 2025. As ofertas incluem estadias de até seis noites, com saídas de São Paulo (SP), e a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes sem juros nas lojas físicas. Essas sugestões de pacotes fazem parte da campanha de Black Friday da companhia, que oferece condições exclusivas e diversas promoções disponíveis no site, aplicativo e lojas físicas.

“Na Decolar, oferecemos a possibilidade de personalizar a viagem de acordo com as preferências do cliente, combinando voo, hotel, ingressos, passeios e outros serviços, sempre com os mais altos padrões de segurança”, diz Tatiana Sanches, gerente de Marketing da Decolar. “Além disso, ao adquirir pacotes, os viajantes podem economizar até 35% em comparação à compra dos itens separadamente. Essa oportunidade fica ainda melhor com a nossa campanha de Black Friday, que oferece condições exclusivas para planejar viagens com economia.”

Confira as sugestões de viagens da Decolar:

Pacotes Nacionais

Rio de Janeiro (RJ): a partir de 12x de R$90 (total de R$ 1.080), por pessoa. O pacote (de 7 a 11 de novembro de 2025) inclui passagem aérea ida e volta (saindo de São Paulo) e quatro noites de hospedagem no Ibis Rio de Janeiro Parque Olímpico.

Salvador (BA): a partir de 12x de R$97 (total de R$ 1.164), por pessoa. O pacote (de 1 a 6 de abril de 2025) inclui passagem aérea ida e volta (saindo de São Paulo) e cinco noites de hospedagem no Best Western Salvador Hangar Aeroporto (com café da manhã).

Natal (RN): a partir de 12x de R$111 (total de R$ 1.332), por pessoa. O pacote (de 8 a 14 de abril de 2025) inclui passagem aérea ida e volta (saindo de São Paulo) e seis noites de hospedagem no Natal Praia Hotel (com café da manhã).

Fortaleza (CE): a partir de 12x de R$119 (total de R$ 1.428), por pessoa. O pacote (de 8 a 12 de maio de 2025) inclui passagem aérea ida e volta (saindo de São Paulo) e quatro noites de hospedagem no Hotel Diogo (com café da manhã).

Maceió (AL): a partir de 12x de R$126 (total de R$ 1.512), por pessoa. O pacote (de 12 a 16 de maio de 2025) inclui passagem aérea ida e volta (saindo de São Paulo) e quatro noites de hospedagem na Pousada Aquarela do Brasil (com café da manhã).

Foz do Iguaçu (PR): a partir de 12x de R$128 (total de R$ 1.536), por pessoa. O pacote (de 24 a 28 de setembro de 2025) inclui passagem aérea ida e volta (saindo de São Paulo) e quatro noites de hospedagem no Manacá Hotel (com café da manhã).

Maragogi (AL): a partir de 12x de R$129 (total de R$ 1.548), por pessoa. O pacote (de 7 a 11 de abril de 2025) inclui passagem aérea ida e volta (saindo de São Paulo) e quatro noites de hospedagem na Pousada Tambazulik (com café da manhã).

Pacotes Internacionais

Santiago (CL): a partir de 12x de R$116 (total de R$ 1.392), por pessoa. O pacote (de 20 a 24 de junho de 2025) inclui passagem aérea ida e volta (saindo de São Paulo) e quatro noites de hospedagem no Hotel Santa Lucia (com café da manhã).

Buenos Aires (AR): a partir de 12x de R$134 (total de R$ 1.608), por pessoa. O pacote (de 20 a 24 de junho de 2025) inclui passagem aérea ida e volta (saindo de São Paulo) e quatro noites de hospedagem no Savoy Hotel (com café da manhã).

Cusco (PE): a partir de 12x de R$166 (total de R$ 1.992), por pessoa. O pacote (de 23 a 28 de novembro de 2025) inclui passagem aérea ida e volta (saindo de São Paulo) e cinco noites de hospedagem na Casa Cusco Guest House.

