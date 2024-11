Guia ajuda consumidor a encontrar bares e restaurantes na região de Campinas

Deu aquela vontade de sair para curtir com amigos, encontrar novas pessoas, se divertir na balada, saber onde está rolando música e até encontrar o prato preferido, mas não faz ideia de onde ir. Para ajudar o cliente a encontrar o estabelecimento certo, o Grupo Heineken está lançando o Guia Heineken, um aplicativo digital para facilitar a busca por estabelecimentos, utilizando filtros de localização, promoções, ações de campanha, especialidades e momentos de consumo. A novidade lançada nacionalmente inclui bares e restaurantes da região de Campinas, como o Dom Brejas, parceiro do grupo holandês.

O Guia Heineken é alimentado com dados e cadastros de PDVs realizados pelo próprio grupo. Um dos diferenciais da plataforma é a variedade de filtros. Além dos mais comuns, como tipo de estabelecimento e produtos disponíveis no cardápio, estão disponíveis opções para destacar ocasiões de comemoração em grupos, com sugestões de bares para confraternizações corporativas e celebração de aniversários, localização, por exemplo.

Além disso, o consumidor poderá buscar locais parceiros com promoções vigentes relacionadas à final da Copa Libertadores, no próximo sábado, e até mesmo informar-se sobre bares e restaurantes que farão ou não a transmissão de jogos.

“Em progresso com o setor, estamos constantemente rediscutindo a melhor forma de estarmos próximos aos clientes e consumidores e isso deve ser positivo não apenas para o Grupo Heineken, mas para parceiros em geral”, explica Ricardo Piccoli, diretor sênior de Canais Especiais e Trade da companhia. “Para isso, lançamos essa plataforma fixa que abrange as principais datas do ano, campanhas e promoções de bares e restaurantes parceiros”, destaca o executivo.

Além de auxiliar o consumidor na hora de escolher para onde ir, o Guia Heineken também foi desenvolvido para alavancar o movimento nas 3.500 casas parceiras em todo o Brasil.

Para Dino Ramos, sócio do Dom Brejas, a iniciativa vem contribuir de forma positiva e tende a alavancar ainda mais o movimento, já que “auxilia o consumidor a encontrar rapidamente o bar que mais se adequa ao seu perfil, tornando a experiência mais prática e eficiente.”

