Mutirão de consultas e exames contra câncer de próstata do ‘Novembro Azul’ é neste sábado no Ambulatório de Especialidades de Nova Odessa

Finalizando a programação do “Novembro Azul”, mês de prevenção e cuidados ao câncer de próstata, a Prefeitura de Nova Odessa promove neste sábado (30/11/2024) o tradicional “Mutirão de Exames de Câncer de Próstata” no Ambulatório de Especialidades da Avenida João Pessoa, nº 833, no Centro. A ação em prol da Saúde do Homem vai das 8h às 11h30. Sem necessidade de agendamento, as consultas para homens acima dos 40 anos são oferecidas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Para André Barros, enfermeiro responsável pela campanha, “esta é mais uma ação importante, que vem para fechar o calendário do mês de prevenção ao câncer de próstata”. “Durante o mês, tivemos várias palestras, rodas de conversa e orientações sobre o câncer de próstata. É muito importante que todos os homens acima de 40 anos se cuidem e façam o exame anualmente para prevenir e cuidar cada vez mais da saúde”, explicou o enfermeiro.

“Convido a todos os homens para estarem presentes no sábado, dia 30 de novembro, das 8h às 11h30, no Ambulatório de Especialidades do Hospital Municipal, para realizar os exames de prevenção ao câncer de próstata. A saúde vem em primeiro lugar e os homens também precisam se cuidar”, completou André.

PROGRAMAÇÃO

Na última segunda-feira (25/11), o urologista José Lourenço Alvarenga conduziu uma roda de conversa sobre o câncer de próstata no Ginásio de Esportes do Jardim Sana Rosa com os atletas “40+” do Projeto OldSchool Basquete, em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer.

O experiente médico da Rede Municipal considera o tema “totalmente relevante”, pois “o câncer de próstata é muito frequente entre os homens e aqui, juntos, pudemos nos reunir e fazermos uma bela reunião em prol da saúde e da prevenção, para não sofrermos no futuro com esta doença”.

Na no Espaço Melhor Idade, a palestra aconteceu na quarta-feira (27/11). Osvaldo da Silva, usuário do Espaço, participou da roda de conversa apoiada pelo Fundo Social de Solidariedade. “Foi uma palestra muito importante e com muitas informações claras sobre o que é e como prevenir o câncer de próstata, fico muito feliz que existe essa preocupação com a saúde do homem, principalmente com os idosos”, afirmou o idoso.

Por fim, foi oferecida uma palestra do “Novembro Azul” nesta quinta-feira (28/11) no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do Jardim das Palmeiras. Duarte José, de 65 anos e usuário do CRAS, realiza o exame de próstata há 20 anos. “Os homens não devem ter receio em fazer o exame, é um exame rápido e em questão de segundos já termina, não precisa ter vergonha, pois temos que nos cuidar. É pelo bem da nossa saúde”, encorajou.

Luís de Souza, de 83 anos, que também utiliza os serviços do CRAS, acompanha o tratamento de prevenção há mais de 15 anos, após detectar um problema de próstata. “Fiz o tratamento e agora a cada 6 meses faço os exames periódicos. Os homens precisam ter mais atenção e cuidar mais da saúde, pois é um problema muito sério e que coloca em risco a saúde do homem”, finalizou.

