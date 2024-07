Datena xinga tucanos descontentes em convenção

O apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB) foi oficializado, pela primeira vez em sua vida, como o candidato.

Depois de sucessivas desistências, o jornalista é apresentado como candidato à Prefeitura de São Paulo durante convenção realizada neste sábado, 27, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

O evento começou marcado por bate-boca e tumulto na entrada do prédio por parte da militância do partido, e confirmou o ex-senador José Aníbal (PSDB) para compor a vice da chapa.

A oficialização do jornalista acontece em meio a desacordos internos na sigla envolvendo um grupo favorável à reeleição do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB).

“Parece que nasci para este dia. Meus anos de vida me prepararam para hoje”, anunciou Datena, ao reforçar sua candidatura. “A força do partido está aqui dentro (no auditório da convenção). Lá fora (manifestantes) são canalhas financiados todo mundo sabe por quem. Quem deu dinheiro para carro de som do povo lá fora? Esse prefeito ‘pés de barro’, não posso afirmar, mas será investigado. Financiou esses camisas pretas aí de fora”, acusou o agora candidato sobre os participantes da manifestação contrária à sua candidatura.

Fala Datena

E acrescentou: “Aceitamos o voto do bolsonarista que não vai votar no Nunes porque sabe quem ele é. Aceitamos o voto do lulista que não votará no Boulos porque sabe quem ele é.”

