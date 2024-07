O Palmeiras foi derrotado pelo Vitória da Bahia por 2 a 0 na noite deste sábado.

O jogo valeu pela 1a rodada do returno do Campeonato Brasileiro. O Verdão pode se afastar do topo da tabela, que tem Botafogo e Flamengo.

O Verdão voltou a jogar mal e caiu para o time baiano que luta para sair da zona de rebaixamento. Nas redes sociais, a torcida reclama do comando do técnico Abel Ferreira.

Osvaldo e Matheusinho marcaram para o Vitória.

Com 36 pontos, o alviverde pode ver o Fogão abrir 7 pontos de vantagem a depender do final da rodada.

Palmeiras em campo

O Verdão volta a campo na próxima quarta-feira contra o Flamengo no jogo de ida das quartas-de-final da Copa do Brasil.

