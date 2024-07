Jundiaí tem diversos passeios gratuitos e outros pagos

Jundiaí, há 30 minutos da capital, fica entre São Paulo e Campinas. A cidade tem diversos passeios de lazer e cultura gratuitos que podem ser explorados no final de semana. É uma boa hora pra visitar a cidade nestas férias de julho. A cidade é cortada por duas Rodovias: a Anhanguera e a Bandeirantes que facilitam o deslocamento dos visitantes. As famílias com crianças, tem como destino obrigatório, o Mundo das Crianças. O parque é um espaço inovador ao ar livre que estimula o contato e a interação com a natureza, o brincar e a curiosidade, com brinquedos, playgrounds, paredes de escalada, casa na árvore, ciclovia, pistas de caminhada, trilhas, 14 quadras esportivas, pista de skate, fontes de água interativas e o famoso foguete, uma das atrações.

Parque da cidade

O Parque da Cidade fica às margens da represa que abastece Jundiaí, e é um dos mais visitados pela população jundiaiense. Com 500.000 m², oferece áreas para piquenique, caminhadas ecológicas, leitura e diversão. Conta com duas pistas de cooper de 2,1 quilômetros cada, aparelhos de ginástica, bebedouros, sistema de som e duchas. O local conta, também, com jardim japonês, anfiteatro ao ar livre e áreas para apresentações artísticas. Há ainda parque de diversões, mesas de jogos (xadrez, damas e dominó), quadras poliesportivas, futebol de areia, trilhas e um píer para pequenas embarcações.

Não é permitida a entrada de animais domésticos, o estacionamento e a entrada são gratuitos e o espaço é adaptado para portadores de necessidades especiais.

Localizado na Rodovia João Cereser, km 66 – Pinheirinho, funciona de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 19 horas, com entrada até as 18 horas. Sábado, domingo e feriado das 6h30 às 18 horas, com entrada até as 17 horas.

A cidade ainda tem 8 rotas turísticas para serem exploradas. Uma delas é a rota do vinho. São 20 adegas que oferecem degustação e vinhos produzidos na cidade. Rota do Vinho

Existem outras atrações perto de Jundiaí. Em Itupeva, cidade vizinha, os visitantes encontram um dos maiores parques aquáticos do país. O wet’n Wild fica na Estr. Serra Azul, 1000 – Jardim Alegre, Itupeva – SP. Os horários de funcionamento e o valor do ingresso devem ser consultados.

Um pouco mais à frente na cidade de Vinhedo um dos maiores parque de diversões da América Latina. Os horários de funcionamento e o valor do ingresso devem ser consultados.

Para visitar os diversos espaços são necessários dois dias. Neste caso, o final de semana é perfeito. Os visitantes podem escolher um dos melhores hotéis da região para se hospedar. O Hotel Quality que está na Rodovia Anhanguera, em Jundiaí, oferece acomodações confortáveis e localização privilegiada para ser escolhido como ponto de referência e repouso para quem pretende fazer passeios na região. Deste local é possível seguir com facilidade para todas as atrações que existem na cidade ou na região.

