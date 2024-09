‘Debate’ da Casa de Maria reúne multidão; NM faz breve análise

O ‘debate’ realizado pela Paróquia São Paulo Apóstolo com os candidatos a prefeitos de Santa Bárbara d’Oeste levou uma multidão à Casa de Maria na noite desta terça-feira. Não houve o confronto direto dos candidatos e cada um deles respondeu a perguntas enviadas pela população. Foram 4 rodadas, além das considerações finais.

O modelo aberto à população fez com que os candidatos usassem mais o tom de campanha, diferente do que ocorreu na última sexta-feira na sabatina organizada pela Associação Comercial (Acisb), que foi fechada apenas para convidados. O NM, que acompanhou o encontro do início ao fim, faz uma breve análise.

Rafael Piovezan (PL), atual prefeito, não é de fazer muitas promessas e diz que cumprirá o que está no plano de governo, como fez nos últimos anos. Usa mais o tempo para ressaltar as ações realizadas e em andamento em seu governo. Assume que a saúde ainda tem muito pra melhorar, mas diz que o que está sendo feito tem dado certo.

Dr José (União) traz o discurso de solução. O candidato tem sempre solução para todos os problemas. Apesar de muito querido pela população, seu discurso não empolga e não mostra firmeza.

Já Eliel Miranda (PSD) tem bom discurso e traz ideias mais ousadas. A firmeza na fala traz confiabilidade, mas acabou se contradizendo algumas vezes como em uma fala sobre o Bolsonaro (criticou o ex-presidente dizendo que Bolsonaro ficou calado na inauguração do Meu Pet e após disse ter sido o único a ter feito campanha pra ele desde o início) e ao dizer que a descontinuidade de um governo é ruim, mas após pediu renovação.

Larguesa tem um discurso mais brando e sereno. A fala não empolga, mas ele traz a ideia do Hospital Estadual ao invés de prometer um Hospital Municipal, o que seria, de fato, mais viável. O ex-prefeito de Americana, Omar Najar (MDB), inclusive, até tentou transformar o Hospital Municipal em Estadual por conta dos gastos para manter a estrutura que tomam boa parte do orçamento municipal, mas as tratativas não avançaram.