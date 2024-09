CPFL Paulista aposta em ferramentas digitais para oferecer agilidade no atendimento Leia + notícias de Economia, emprego e mercado A CPFL Paulista, que recentemente alcançou a marca de 5 milhões de clientes atendidos em 234 cidades do interior de São Paulo, tem expandido e modernizado seus canais de atendimento digital, oferecendo aos consumidores uma gama de opções para acessar serviços e informações, sem precisar sair de casa. A iniciativa visa tornar o relacionamento com a distribuidora mais ágil e eficiente.

Os clientes podem reportar falta de energia, solicitar ligações em novas residências, consultar débitos e verificar o histórico de consumo, tudo por meio dos canais digitais da companhia. Além do call center e dos postos de atendimento presenciais, a CPFL tem investido fortemente em plataformas online, como site, aplicativo, SMS e WhatsApp.

“Estamos incentivando o uso dos canais digitais para que nossos clientes tenham acesso a mais de 30 serviços de forma prática e personalizada”, comenta Gustavo Uemura, diretor comercial da CPFL Energia. “As ferramentas digitais oferecem conveniência e permitem que cada cliente escolha o meio de comunicação mais adequado às suas necessidades”, destaca.

site da companhia. Com uma interface que passa por atualizações constantes, permite que os clientes comuniquem interrupções de energia, solicitem segunda via de contas, peçam novas ligações ou religação de energia, e confirmem pagamentos, entre outros serviços. Uma das vantagens do aplicativo é o armazenamento automático dos dados do cliente, eliminando a necessidade de buscar informações na conta de energia toda vez que um serviço é acessado. O aplicativo ‘CPFL Energia’ é uma das principais ferramentas digitais da distribuidora e foi pensado para levar aos dispositivos móveis toda a agilidade e repertório de possibilidades já oferecido peloda companhia. Com uma interface que passa por atualizações constantes, permite que os clientes comuniquem interrupções de energia, solicitem segunda via de contas, peçam novas ligações ou religação de energia, e confirmem pagamentos, entre outros serviços. Uma das vantagens do aplicativo é o armazenamento automático dos dados do cliente, eliminando a necessidade de buscar informações na conta de energia toda vez que um serviço é acessado.

Para quem prefere o atendimento via mensagens, a CPFL oferece suporte pelo WhatsApp, no número (19) 99908-8888, e via SMS (27351), ideal para situações que exigem resposta rápida, como o relato de interrupções no fornecimento.

site da CPFL . Para aqueles que preferem ou necessitam de atendimento tradicional, o call center também está disponível pelo número 0800 010 1010. Apesar do foco crescente nos canais digitais, a CPFL Paulista possui atendimento presencial em todas as cidades de sua área de atuação. O endereço da agência mais próxima pode ser encontrado no. Para aqueles que preferem ou necessitam de atendimento tradicional, otambém está disponível pelo número 0800 010 1010.

Inovação

Guardião da Vida – movimento lançado pelo Grupo CPFL Energia em 2019 que promove ações de conscientização voltadas à prevenção de acidentes durante interações com a rede de energia. Recentemente a CPFL também dedicou esforços para lançar uma plataforma inédita que facilita o acesso dos clientes da CPFL Paulista e demais distribuidoras do Grupo a orientações de segurança com a rede elétrica. Trata-se de um perfil criado no WhatsApp, nomeado como ‘Guardião no Zap’, que oferece em tempo real informações e dicas divulgadas permanentemente pela campanha– movimento lançado pelo Grupo CPFL Energia em 2019 que promove ações de conscientização voltadas à prevenção de acidentes durante interações com a rede de energia.

O canal é didático: basta o cliente adicionar o número (19) 2042-1572 à lista de contatos e interagir com a plataforma. A partir daí, são disponibilizados, de forma automática, sete temas-chave ligados ao convívio com o sistema elétrico. Em cada um dos tópicos, é possível solucionar dúvidas e receber materiais completos sobre, por exemplo, dicas de segurança com a rede durante pintura ou reforma de residências, cuidados com a eletricidade durante tempestades, os riscos de ligações clandestinas, dentre outros assuntos.