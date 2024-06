Débora Falabella e stalker por 10 anos; o que a Lei diz

Esta semana a atriz Débora Falabella, de 45 anos, famosa das novelas “Sinhá Moça” e “Avenida Brasil”, revelou que sofre com uma stalker há mais de 10 anos.

Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz contou um pouco do fato “É algo de que evito falar. Porque tem a minha história e a história dela que, com certeza, tem problemas. Estão cuidando para que seja da forma melhor possível, tanto para mim quanto para ela. A gente viu Bebê Rena… Nunca tive contato, não a conheço. É essa relação de fã. É ruim […] Fico com medo, porque nunca se conhece o outro, nunca se sabe o que vai vir. Atinge muita gente, meu núcleo familiar. É chato. Chato por tudo, porque também quero que ela fique bem“, revelou.

Perseguida desde 2013

A perseguição a Débora Falabella começou em 2013 no Rio de Janeiro, após uma fã pedir uma foto no elevador. A partir desse encontro, a fã passou a cercar a atriz persistentemente. Segundo O Globo, a perseguidora chegou a tentar entrar no apartamento da atriz com malas.

Em fevereiro passado, foi presa em Pernambuco por perseguir Débora, mas a Justiça revogou a prisão em abril após diagnóstico de esquizofrenia da acusada. A atriz obteve uma medida protetiva em São Paulo, proibindo qualquer contato e impondo distância mínima de 500 metros sob pena de prisão

A perseguidora chegou a enviar presentes e mensagens provocativas e tentou invadir locais frequentados por Débora.

Características do stalking

– Perseguição Física;

– Contato Indesejado;

– Vigilância;

– Ameaças;

– Invasão de Privacidade;

– Presentes Indesejados;

– Manipulação e Intimidação.

O crime de stalking no Brasil

De acordo com a advogada e consultora jurídica, Dra. Lorrana Gomes, do escritório L Gomes Advogados, a prática de stalking é considerada crime no Brasil e sua pena pode ser agravada por uma série de fatores.

“O ‘stalking’ foi criminalizado no Brasil com a Lei nº 14.132/21, que define a prática como a perseguição repetitiva a uma pessoa, tanto presencialmente quanto online, que coloca em risco a liberdade e o bem-estar físico e mental da vítima“.

Leia + sobre Famosos, artes e música

“A Lei brasileira estabelece uma pena de seis meses a dois anos de reclusão, além de multa, para o crime de stalking. A punição pode ser aumentada em 50% se a vítima for mulher, criança, adolescente ou idoso, ou se o crime for cometido com o uso de armas ou praticado em grupo“, ressalta Dra. Lorrana Gomes.

Stalking no caso de Débora Falabella

Como a perseguição se iniciou antes da promulgação da lei que criminaliza a prática, não será possível penalizar a acusada pelo crime antes do ano de 2021, explica a Dra. Lorrana Gomes.

“A lei que criminaliza a prática de stalking é do ano de 2021, ou seja, no caso de Débora Falabella, a stalker não poderá ser penalizada pela lei pelos seus atos antes desta data, apenas em data posterior à vigência da lei. Antes disso, a prática dele pode se enquadrar em outros crimes, caso ele tenha praticado, como difamação, injúria, ameaça, etc.“, ressalta.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP