Brasil estreia sem gols 0-0 na Copa América

O Brasil não conseguiu vencer a defesa da Costa Rica na estreia da Copa America.

O Brasil criou muitas chances mas não conseguiu vencer a zaga da Costa Rica na estreia da Copa America nos Estados Unidos.

Os craques Vini Jr e Endrick (que entrou no 2o tempo) não conseguiram brilhar na partida.

O Brasil chegou a marcar 1-0 no primeiro tempo

com o zagueiro Marquinhos, mas o tento foi anulado depois de revisão do VAR.

O jogo aconteceu em Los Angeles e o time canarinho contou com a torcida do craque machucado Neymar.

A seleção nacional tem agora seu primeiro torneio sem ter como craque principal Neymar. Ele ajudou na conquista do ouro no Rio de Janeiro mas foi mal nas Copas do Mundo.

