Declínio da filiação sindical no Brasil e suas consequências para os trabalhadores

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

O enfraquecimento dos sindicatos no Brasil se destaca como uma tendência

preocupante, especialmente ao se observar a queda progressiva na taxa de

sindicalização. Dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE) indicam que a sindicalização, que já chegou a superar 20%

da população trabalhadora, atualmente representa menos de 13%. Esse

declínio afeta não apenas os sindicatos, mas também os trabalhadores e,

indiretamente, a economia do país.

A filiação sindical no Brasil começou a diminuir com mais intensidade a

partir de 2017, com a reforma trabalhista, que entre outros pontos, tornou

opcional o recolhimento da contribuição sindical. Desde então, diversos

sindicatos passaram a enfrentar dificuldades financeiras para manter

serviços essenciais e representar adequadamente seus associados em

negociações coletivas.

Além disso, o aumento da informalidade no mercado de trabalho também

contribui para esse declínio. Segundo o IBGE, aproximadamente 40% da

população ocupada no Brasil trabalha na informalidade, o que dificulta a

associação sindical, já que grande parte desses trabalhadores não tem

contratos formais e estabilidade no emprego.

A diminuição da filiação sindical tem impactos diretos na vida dos

trabalhadores brasileiros. Com sindicatos mais fracos, há uma menor

capacidade de negociação coletiva, o que pode resultar em perdas salariais

e redução dos benefícios. Segundo a Organização Internacional do Trabalho

(OIT), em países com baixa sindicalização, as desigualdades salariais tendem

a ser, em média, 20% maiores do que em países com uma presença sindical

forte.

O enfraquecimento sindical também contribui para a redução de benefícios

como planos de saúde, licenças remuneradas e aposentadoria

complementar, que muitas vezes são conquistados por meio da força das

negociações coletivas. A OIT também afirma que trabalhadores

sindicalizados têm mais estabilidade no emprego e acesso a benefícios

sociais, o que reflete em melhor qualidade de vida e segurança econômica.

Os sindicatos não beneficiam apenas os trabalhadores; sua atuação

também é positiva para a economia como um todo. Salários maiores

resultantes de negociações coletivas fortalecem o poder de compra das

famílias, estimulando o comércio local e gerando um ciclo positivo de

crescimento econômico.

Estudos mostram que o enfraquecimento dos sindicatos está relacionado à

estagnação dos salários, o que afeta diretamente a economia ao reduzir o

consumo interno. O Fundo Monetário Internacional (FMI) destacou que, em

economias com grande concentração de renda e baixa sindicalização, o

crescimento econômico de longo prazo é prejudicado, pois a circulação de

recursos fica limitada e concentra-se nas mãos de uma parcela pequena da

população.

A discussão sobre a importância dos sindicatos e da sindicalização precisa

ser ampliada, especialmente num contexto de precarização e alta

informalidade do trabalho. O fortalecimento das entidades sindicais passa

pela conscientização dos trabalhadores sobre a relevância de sua

participação ativa e pela busca de novos modelos de associação, que

dialoguem com as transformações do mercado de trabalho.

Os sindicatos têm o papel de garantir uma defesa coletiva contra abusos,

lutar por melhores condições de trabalho e contribuir para a redução das

desigualdades. A queda na taxa de sindicalização representa, portanto, uma

ameaça à justiça social, à proteção do trabalhador e ao equilíbrio

econômico do país.

*Lourival Figueiredo Melo é Diretor Presidente da Federação dos

Empregados de Agentes Autônomos do Comércio de São Paulo (FEAAC) e

Secretário-Geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio

(CNTC).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP