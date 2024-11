Ranking IDSC 2024 confirma Nova Odessa novamente entre as cidades mais desenvolvidas e sustentáveis do Brasil

Nova Odessa é novamente destaque em um ranking de abrangência nacional que mede a qualidade de vida das populações. Desta vez, é o IDSC-BR (Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades Brasil) 2024, do Instituto Cidades Sustentáveis. O “Paraíso do Verde” aparece na 455ª colocação no ranking nacional, dentre os 5.570 municípios brasileiros – ou seja, pelo grupo “de elite” formado por 8,1% das cidades do Brasil.

Segundo o próprio hotsite da pesquisa, “as cidades estão classificadas pela pontuação geral, que mede o progresso total para o cumprimento de todos os 17 ODSs”. “A pontuação varia de zero a 100, sendo que 100 é o limite máximo e indica um desempenho ótimo no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, explica.

No ranking, as cidades estão classificadas pela pontuação final. Esta pontuação mede o progresso total das cidades para a realização de todos os 17 ODSs (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), que avaliam 169 metas diferentes. Na edição deste ano, Nova Odessa obteve índice 56,15, sendo considerada, portanto, uma cidade com nível médio de desenvolvimento sustentável.

Os ODSs de destaque em Nova Odessa foram “Ação Climática”, “Água Potável e Saneamento” (confirmando rankings anteriores) e “Energias Renováveis e Acessíveis” – todos com nível municipal de desenvolvimento sustentável apontado como “muito alto”, com pontuação entre 80 e 100. Em seguida, aparecem os objetivos de “Erradicar a Pobreza”, “Saúde de Qualidade” e “Cidades e Comunidades Sustentáveis”, com níveis “altos” (entre 60 e 79 pontos).

“É sempre motivador para a gestão ver os avanços que Nova Odessa vem tendo nos últimos anos, que refletem nesses índices e rankings. Isso é resultado direto das conquistas que Nova Odessa vem tendo em diversas áreas, como Saúde, Educação, Segurança, Esportes e Lazer e Meio Ambiente”, comentou o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho).

“Tudo isso reflete em melhoria da qualidade de vida da população e desenvolvimento sustentável. Seguimos neste caminho, para nossa cidade continuar crescendo e se desenvolvendo sem perder nossa qualidade de vida nem nosso compromisso com o Meio Ambiente”, completou o vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho).

Neste ano, a cidade campeã do ranking nacional é Alfredo Marcondes/SP, com 66,76 pontos. Na RMC (Região Metropolitana de Campinas), a melhor pontuação é de Jaguariúna, com 63,48 pontos, na 14ª colocação nacional.

Como em ano anteriores, o interior do Estado de São Paulo domina o topo do ranking nacional. Saiba mais em https://idsc.cidadessustentaveis.org.br/rankings/ e em https://idsc.cidadessustentaveis.org.br/profiles/3533403/.

O IDSC-BR (Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil) é uma iniciativa do Instituto Cidades Sustentáveis, em parceria com o SDSN (Sustainable Development Solutions Network), consultoria do Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento) e cofinanciado pela Caixa, pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e pela União Europeia.