Fundo Patronos lança 4ª edição do edital Decola Extras para apoiar projetos da Unicamp

O Fundo Patronos abre inscrições para a 4ª edição do edital Decola Extras, o maior edital em termos de apoio financeiro oferecido pela instituição. Organizações extracurriculares e de extensão da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) estão convidadas a enviar seus projetos para concorrer a recursos financeiros. O prazo de inscrições vai até 31 de outubro de 2024.

O objetivo do edital é incentivar iniciativas que promovam a integração entre áreas, a multidisciplinaridade e que gerem impacto positivo na comunidade acadêmica e ao seu redor, com foco nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Matheus Henrique Pires Gomes, diretor voluntário de Editais e Projetos do Patronos, ressalta que “as edições anteriores apresentaram resultados extremamente positivos, o que nos motivou a lançar uma nova edição. No ano passado, por exemplo, 12 projetos foram contemplados”.

Entre os projetos apoiados na edição anterior, destaca-se o “Atletas Invencíveis” que ofereceu suporte nutricional e preparatório para atletas paraolímpicos, desenvolvido por alunos de graduação e pós-graduação dos cursos “Ciências do Esporte” e “Nutrição”. Outro exemplo é o Workshop de Programação, criado por alunos do Instituto de Computação, com aulas práticas nas escolas públicas. Durante o workshop, os alunos aprendem noções de computação e fazem a programação de um mini código, fato que desperta curiosidade e quebra paradigmas sobre o curso.

O projeto EducaSex, liderado por estudantes da Faculdade de Medicina, foi outro destaque, capacitando adolescentes de escolas públicas sobre temas como gravidez e doenças sexualmente transmissíveis, entre outros assuntos.

A 4ª edição do Decola Extras apoiará projetos de diversas áreas, incluindo saúde, inovação, empreendedorismo, causas sociais, educação, esporte, cultura e meio ambiente, sem restrições quanto ao valor solicitado por projeto.

Cronograma do Edital Decola Extras 2024/2025:

– Divulgação do edital: 1º de outubro de 2024

– Sessão tira-dúvidas: 16 de outubro de 2024

– Inscrições: até o 31 de outubro de 2024

– Divulgação dos selecionados para pitch: 8 de novembro de 2024

– Realização dos pitches: 27 e 28 de novembro de 2024 (datas sujeitas a alterações)

– Divulgação dos aprovados: até 31 de janeiro de 2025

– Habilitação e assinatura dos Termos de Parceria: até 17 de fevereiro de 2025

Mais informações sobre o edital e o processo de inscrição estão disponíveis no site oficial do Fundo Patronos, ou os interessados podem contatar diretamente a equipe.

Sobre o Fundo Patronos:

O Fundo Patronos é uma organização sem fins lucrativos que apoia iniciativas voltadas à comunidade acadêmica da Unicamp, com foco em promover educação, inovação e impacto social positivo, por meio de um fundo patrimonial.

