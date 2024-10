Em meio à crescente movimentação política das eleições 2024 em Sumaré, o Instituto Veritá divulgou uma pesquisa que posiciona Henrique do Paraíso (Republicanos) como o líder nas intenções de voto para a prefeitura de Sumaré, com 32,6% dos votos.

Willian Souza vem atrás com 23% e os dois devem fazer a disputa no segundo turno, a primeira da história da cidade. O candidato do governo Éder Dalben vem com 13% e aparece na terceira posição.

Toninho Mineiro (Mob) vem com 4,9% e Ana Cleia (Rede) tem 1,9%. Não souberam ou não responderam 15,5% e disseram votar em branco ou nulo 9,1%.

Realizada entre os dias 27 de setembro e 1º de outubro, a pesquisa entrevistou 810 eleitores e revela um cenário promissor para a coligação Sumaré para Todos, que tem como vice André da Farmácia. Este levantamento não apenas mostra o apoio popular pela candidatura, como também destaca a necessidade de uma nova liderança que represente os anseios da população.

A pesquisa aponta que, considerando apenas os votos válidos, ele alcança 43,2%, em comparação aos 31% de seu principal concorrente, Willian Souza (PT). Este resultado é um reflexo da confiança depositada por Sumaré em Henrique e Andre, que juntos prometem transformar a cidade em um lugar ainda melhor para se viver.

A credibilidade do Instituto Veritá, reconhecido como o maior instituto privado de pesquisas do Brasil, traz ainda mais segurança aos eleitores na hora de decidir seu voto.

Com uma margem de erro de apenas 3,5 pontos percentuais e um histórico de mais de três milhões de entrevistas realizadas em todo o país, os dados apresentados são um verdadeiro retrato das intenções do eleitorado sumareense.

“É hora de refletir sobre o futuro da nossa cidade. Com Henrique do Paraíso à frente da coligação Sumaré para Todos, temos a oportunidade de fazer história. Vamos juntos construir um futuro mais justo e promissor! É hora de transformar intenções em ações e garantir que cada voto conte na construção do amanhã que desejamos”, afirmou o candidato a prefeito.

Pesquisa em Sumaré

O levantamento foi realizado entre os dias 27 de setembro e 1o de outubro e ouviu 800 pessoas eleitoras de Sumaré.

O registro no TSE está sob o número 08940/2024.

