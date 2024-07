Décor sustentável: estética e Meio Ambiente

Cada vez mais, as empresas têm buscado práticas sustentáveis nos processos de fabricação de seus produtos, a fim de garantir peças bonitas, práticas e ecológicas. Independente da área de atuação e do tipo de matéria prima utilizada – madeira, tecido, plástico, vidro ou papel – há muitas formas criativas de reaproveitamento, que resultam em produtos diferentes para a decoração das casas brasileiras. A ABUP – Associação Brasileira de Empresas de Utilidades e Presentes – representada por suas marcas associadas – apresenta uma seleção de peças amigas da natureza. Confira! “O valor agregado de um produto não pode ser medido somente por sua estética ou qualidade. Também é preciso conhecer a história da empresa fabricante, seus valores e principais ações realizadas pensando no futuro do planeta“, afirma Jamil Rima, presidente da ABUP.

Tecidos

Camesa

Coleção Ecomelange – o tingimento das toalhas é feito sem o uso de água / Divulgação ABUP

Tendo em vista a sua constante preocupação ecológica, a Camesa apresenta a toalha Ecomelange, que traz uma tecnologia inovadora de tingimento sem o uso de água, resultando em um equilíbrio entre a moda e o meio ambiente. O resultado cria um belo efeito estonado, disponível em uma paleta de três cores em tons suaves (rosé, azul e cinza), junto com seu toque macio. Seu barrado é trabalhado em mini motivos geométricos, que se repete na bainha, dando um toque sofisticado. Medidas: 70 cm x 1,40 m (toalha de banho) e 45 cm x 80 cm (toalha de rosto), composição 85% algodão e 15% poliéster, com gramatura de 400gm2. Mais informações: www.camesa.com.br

Toalhas Atlântica

Toalha Natural mantém a cor natural do algodão e reduz o uso de água na fabricação da peça / Divulgação ABUP

A empresa Toalhas Atlântica traz ao mercado a “Toalha Natural”, que utiliza 55% menos água em seus processos em comparação a uma toalha tradicional de cor clara. Produzida com algodão das iniciativas Better Cotton Initiative e Algodão Brasileiro Sustentável, que promovem o plantio sustentável, a toalha Natural se difere das tradicionais através do processo de beneficiamento que utiliza menos processos químicos. Para isso, são feitas a lavagem e amaciamento com produtos naturais que mantêm a cor natural do algodão. Mais informações: www.toalhasatlantica.com.br

Ateliê Couros e Tramas por Marco 500

Peças criadas a partir de resíduos de couro de cabras / Divulgação ABUP

O Ateliê Couros e Tramas, comandado por Jacqueline Chiabay, integra o time Marco500. A principal matéria prima utilizada para a criação de inúmeras peças é o resíduo de couro de cabra, proveniente de indústrias brasileiras de vestuário, que trabalham com este material. Basicamente, esses pedaços de couro são cortados manualmente, para depois se transformarem em produtos dos segmentos de moda e decoração. A força de trabalho é composta por mulheres, artesãs, donas de casa e produtoras rurais no Espírito Santo, que encontram uma forma de gerar renda através do fazer artesanal. A inspiração da criação das tramas vem de técnicas como crochê, tricô, macramê, valorizando as manualidades de inúmeras pessoas envolvidas. Mais informações: www.instagram.com/jacquelinechiabay e www.instagram.com/marco500design

PLA e Impressão 3D

Casa Bonita e Eric Moreira

Bandeja Régia e Vaso Casulo / Divulgação ABUP

O designer Eric Moreira tem como maior inspiração a fauna e flora brasileiras, com a produção de obras ricas em detalhes, todas feitas a partir de uma impressora 3D, que podem ser vistas de perto na Casa Bonita. As peças são feitas em PLA, um biopolímero de base vegetal, proveniente de fontes renováveis, como o milho e a cana-de-açúcar. Além de ser um material biodegradável, pode ser compostável em composteiras industriais onde há temperatura e umidade adequadas para sua decomposição. Mais informações: www.instagram.com/studio.ericmoreira e www.casabonita.com.br

Studio Anna Machado

Nas imagens, os vasos Abacaxi e Amasso feitos em impressoras 3D / Divulgação ABUP

A designer e artista Anna Beatriz Machado trabalha com impressões 3D desde 2017. Todos os produtos decorativos do Studio são produzidos dessa forma, a partir de um material chamado PLA (um polímero feito a partir da fermentação de vegetais ricos em amido), ou seja, de fonte renovável. Mais informações: www.studioannamachado.com

Madeira

Barral & Lamounier

Vasos e bandeja Rio, da Barral & Lamounier em palhinha e MDF. As peças também contam com uma base em vidro / Divulgação ABUP

A coleção Rio, da empresa Barral & Lamounier, surgiu do desejo de misturar a palhinha natural à madeira ebanizada, em uma referência à Chaise Rio, criada por Oscar Niemayer. Além de prestar uma homenagem, o nome evidencia toda a bossa da cidade maravilhosa. As peças (vasos, bases, caixas e bandejas em diversos tamanhos) são feitas em MDF laminado em folha natural de Ébano (provenientes de árvores de áreas de replantio) e complementadas por palhinha natural feita de 80% algodão. Suas lâminas naturais de madeira são selecionadas para minimizar o desperdício de recursos vegetais, contribuindo para a preservação da biodiversidade. Mais informações: www.instagram.com/barralelamounier

Talita Castro Art Wood

Através da arte, a madeira é reaproveitada e se torna um objeto decorativo / Divulgação ABUP

O ateliê Talita Castro Art Wood, localizado no interior de São Paulo, realiza um trabalho único. Toda madeira encontrada ou resgatada de pátios de descarte é guardada com muito cuidado, pois futuramente será transformada em um objeto de arte. Inicialmente, a madeira é cortada em partes menores, onde seus desenhos naturais são encontrados. A continuação do trabalho é feita com formões, goivas e lixas para valorizar cada detalhe. O polimento é feito com cera de abelha, que promove um brilho intenso, além de perfume natural inigualável. Mais informações: www.talitacastro.com.br

Plástico

Plasútil

Lixeira da linha Eco, da Plásutil / Divulgação ABUP

A Plasútil tem o compromisso com o desenvolvimento de práticas sustentáveis. A empresa opera com energia 100% renovável e a redução de Emissão de CO2, deixando de emitir toneladas de CO2 na atmosfera. Implementou a linha ECO, que é composta por produtos feitos com matéria-prima reciclada, que dão vida nova ao plástico que foi descartado. Além disso, seu mix de produtos apresenta materiais 100% recicláveis (a partir do descarte correto das peças). Mais informações: www.plasutil.com.br

Jaguar Plásticos

Cestos com pedais da linha Eco Nature / Divulgação ABUP

A linha Eco Nature, da Jaguar Plásticos, é produzida com material sustentável, proveniente da economia circular, que age na reciclagem do plástico transformando-o em outras peças de alta qualidade e durabilidade. A linha apresenta um mix de produtos completo para limpeza geral e lavanderia, como: lixeiras com pedal, cestos de lixo, cestos de roupa, baldes e bacias, para atender cada tipo de necessidade. Mais informações: www.jaguarplasticos.com.br

Papel de Parede

Casalille

Estampas de papéis de parede 100% reciclados / Divulgação ABUP

Para quem ama papéis de parede, a coleção Papercraft, da Casalille, apresenta revestimentos 100% reciclados e sustentáveis, mas com o mesmo toque e características já conhecidas. O papel é um material vivo e infinitamente criativo, por isso a marca explora o seu lado artístico com a nova linha. Em cada estampa, é possível ver diferentes faces e formas de uso do papel: dobrado, amassado, rasgado, colado, tingido, em camadas etc. Medidas: 53 cm x 10 m e gramatura 130 g/m2. Mais informações: www.casalille.com.br

Vidros

Vitazza

Peças feitas com vidro 100% reciclado / Divulgação ABUP

A Vitazza, empresa da Grande SP, produz utensílios de inúmeras cores e formatos, que alegram as cozinhas e áreas gourmets. As peças são sustentáveis, todas feitas com matéria prima 100% reciclada, produção natural (sem adição de químicas) e zero emissão de poluentes. Mais informações: www.instagram.com/vitazza_oficial

Fibras Naturais

Casa Mundo Decor

Peças feitas com fibras naturais / Divulgação ABUP