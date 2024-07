Sumaré ganha unidade do Grau Profissionalizante

Os cursos profissionalizantes estão entre as alternativas mais eficientes para agilizar a entrada no mercado de trabalho. Acessíveis, têm uma carga horária reduzida e podem ser concluídos rapidamente. E para quem está em busca de capacitação, Sumaré conta agora com a escola Grau Profissionalizante, da rede educacional que é referência no país. Entre os cursos oferecidos estão Cuidador de Idosos e Eletricista Predial.

A unidade do Grau Profissionalizante vai funcionar no mesmo prédio do Grau Técnico, na Rua José Maria Miranda, 480, Centro. Com mais de 1.100 m², o prédio oferece instalações amplas, laboratórios modernos e profissionais qualificados.

Além dos cursos técnicos já oferecidos, a unidade disponibilizará mais de 30 cursos livres, incluindo cuidador de idosos, eletricista predial, programador, recursos humanos, vendas e logística.

Os cursos livres oferecem a vantagem de ingressar rapidamente no mercado de trabalho. A demanda por cuidadores de idosos, por exemplo, está em alta devido ao crescimento de 57,4% na população com 65 anos ou mais nos últimos 12 anos, segundo o IBGE. Com a população envelhecendo, a profissão cresceu 547% nos últimos 10 anos, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, tornando-se uma das profissões com maior mercado de trabalho.

“Nossos cursos são rápidos e 100% práticos, permitindo que os alunos se profissionalizem entre 3 e 16 meses. Já contamos com 1.210 alunos e agora vamos ampliar ainda mais a qualificação profissional na região. Com o apoio da nossa Agência de Emprego, conectamos nossos alunos ao mercado de trabalho de forma rápida”, afirma Adriana Cristina Guerra, gestora da unidade.

As matrículas estão abertas e podem ser feitas presencialmente ou pelo telefone (19) 3903-1847. Os cursos interativos começarão na segunda semana de julho, enquanto os cursos de cuidador de idosos e eletricista predial terão início em setembro.

Os cursos profissionalizantes integram o segmento Educação Profissional, regulamentada pelo Decreto nº 5.154/04. Esses cursos não exigem ensino médio completo e, em algumas modalidades, basta ter mais de 18 anos e ser alfabetizado. As opções são variadas, abrangendo áreas como saúde, tecnologia, administração, gastronomia, informática, indústria e construção.

Sobre o Grau Profissionalizante

Fundada em 2015 e anteriormente conhecida como Nível A, a franquia Grau Profissionalizante é reconhecida como “A escola da sua profissão”. Com diversas unidades em todo o Brasil, oferece mais de 60 cursos profissionalizantes, rápidos e práticos, como bombeiro civil, cuidador de idosos, eletricista predial, gastronomia, informática, manutenção de smartphones, mecânica de carros e motos, e refrigeração, entre outros.

