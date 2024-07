Guarda Municipal recebe novas armas; investimento de R$ 184 mil

A Prefeitura de Nova Odessa entregou na sexta-feira (5), no Saguão do Paço Municipal, um total de R$ 183,7 mil em novos armamentos não letais e equipamentos para a GCM (Guarda Civil Municipal), Setor de Trânsito e Defesa Civil Municipal. Parte do investimento foi bancado com uma emenda impositiva ao Orçamento Anual do Município feita pela vereadora Márcia Rabeschini, no valor de R$ 120 mil. “É sempre importante nossos agentes de Segurança estarem bem equipados, armados e protegidos, para sua própria segurança e a da população”, justificou Marcia.

Participaram da entrega dos itens, além da vereadora, os secretários municipais de Governo, Vania Cezaretto, e de Segurança, coronel Carlos Fanti. Também estava presente na apresentação dos equipamentos o comandante da Guarda Municipal, Luciel Carlos de Oliveira, entre outros GCMs do turno.

Foram entregues para a corporação 97 novos coturnos, 90 coletes balísticos, 60 coldres, 8 bandoleiras, 2 escudos balísticos e 100 espargidores de gás pimenta, além de 13 rádios digitais e 4 tablets para consultas a sistemas interligados de Segurança e registro de ocorrências in loco – duas novidades para a GCM novaodessense. Os rádios e tablets foram locados pela Prefeitura com recursos próprios, num investimento de R$ 55,6 mil anuais.

“A compra trouxe mais conforto e armamentos equipamentos que auxiliarão a equipe em sua jornada de trabalho, fornecendo desde coletes, coturnos, escudos, tablets e sprays de pimenta para casos mais complexos”, comentou o coronel Fanti.

Segundo ele, “a gente entende que todos esses equipamentos vêm para trazer mais conforto e segurança para o trabalho do guarda em suas 12 horas de serviço”. “Temos agora um coturno mais leve e mais operacional, uma capa de colete tática, na qual podem ser diretamente fixados os novos rádios e outros equipamentos, facilitando o trabalho do agente de segurança”, exemplificou.

“Quero agradecer à vereadora Márcia, sempre preocupada com a nossa Segurança Pública. Além desses equipamentos, adquirimos também os tablets, que vão incrementar o trabalho dos guardas de dentro das viaturas, facilitando as consultas de nomes e demais ocorrências, bem como fazer os boletins de ocorrência eletronicamente. E temos agora, finalmente, os rádios digitais, que adquirimos não só para os guardas, mas para os setores de Trânsito e a Defesa Civil”, completou o coronel Fanti.

Para Luciel de Oliveira, “a modernização do armamento é extremamente importante para a GCM”. “Quero agradecer à administração municipal e à vereadora Márcia, pela sensibilidade no olhar de valorização para os agentes de Segurança Pública de Nova Odessa. Esses equipamentos vão trazer melhores condições de trabalho aos patrulheiros que estão durante todo o período protegendo a população da cidade”, finalizou o comandante.

INVESTIMENTOS na Guarda

A Prefeitura vem investindo pesadamente na GCM nos últimos anos. Desde 2021, foram adquiridos para a corporação 44 novas pistolas calibre 9mm, dois fuzis carabina calibre .40, uma espingarda tática “pump” calibre 12 e 30 mil munições.

A corporação municipal ganhou também cinco novas viaturas, incluindo picapes para as novas “Patrulha Rural” e “Patrulha Maria da Penha”, 30 coletes balísticos com nível de proteção III-A, 175 peças de uniformes no padrão da Força Nacional de Segurança e duas armas menos letais de choque, ou “sparks”.

A Prefeitura promoveu o aumento do adicional de periculosidade dos guardas de 30% para 52% e anunciou a construção de uma sede própria para a GCM. E, principalmente, realizou a contratação de 10 novos GCMs, que iniciaram no segundo semestre de 2023 – um aumento de 23% no efetivo, o maior da história.

