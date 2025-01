Deepseek, China entra na briga da IA e assusta até Trump

A empresa chinesa Deepseek entrou no mercado da inteligência artificial e assustou as gigantes norte-americanas de tecnologia. Somente nesta segunda-feira, as bigtechs perderam mais de US$ 1 trilhão.

O presidente norte-americano Donald Trump fez alerta para gigantes da tecnologia. Na semana passada, ele havia anunciado fundos bilionários para o país desenvolver ou manter a frente na disputa da inteligência artificial.

Deepseek, pequena gigante

Mais uma pequena empresa chinesa liberou seu aplicativo e abalou o mundo da tecnologia. A maior queda na bolsa foi da Nvidia, que perdeu US$ 600 bilhões.

