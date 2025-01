Santa Bárbara prepara a edição 2025 do Festival Pop Arte

O Festival de Popularização da Arte de Santa Bárbara d’Oeste – “Festival Pop Arte” promete movimentar a cena cultural da cidade em março de 2025. O evento será realizado no Teatro Municipal “Manoel Lyra” e reunirá produções de teatro, música, dança, circo e festivais, destacando a diversidade artística da região e fomentando a formação de plateia.

O objetivo do Pop Arte é democratizar o acesso à cultura, oferecendo uma programação artística diversificada, bem como o de fomentar a formação de plateia para o Teatro Municipal, tornando-o ainda mais popular e incentivar que os artistas locais e de cidades adjacentes utilizem esse espaço para apresentarem seus trabalhos.

As apresentações serão ns dias 15, 18, 20, 22, 25, 27 e 29 de março de 2025, sempre às 20 horas, com ingressos a preços populares: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (antecipado e meia-entrada).

As inscrições estão abertas até dia 31 deste mês por meio do formulário no site www.culturasbo.com/festivalpoparte.

De acordo com o edital publicado, podem se candidatar pessoas físicas ou jurídicas que sejam legítimos representantes das produções inscritas. Serão aceitos grupos e produtores culturais interessados das cidades da Região Administrativa de Campinas.

A seleção será realizada em etapas, começando pela inscrição das propostas. En seguida, as ações inscritas serão avaliadas pela curadoria do festival, de 1º a 10 de fevereiro de 2025, e o resultado com a lista dos selecionados será divulgado no dia 11 de fevereiro de 2025. Após isso, será feita uma análise administrativa, que verificará a viabilidade de agenda e a adequação dos espetáculos aos espaços disponíveis, entre os dias 11 e 13 de fevereiro. Por fim, a programação oficial será anunciada no dia 15 de fevereiro de 2025.

Os artistas selecionados receberão 88% do valor arrecadado com a venda de ingressos para cobrir os custos de produção e apresentação. Os outros 12% serão destinados ao Fundo Pró-Cultura e ao recolhimento de ISSQN.

Mais informações estão disponíveis no site www.culturasbo.com ou diretamente na Secretaria de Cultura e Turismo, localizada na Rua João XXIII, 61, no Centro de Santa Bárbara d’Oeste. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (19) 3464-9424, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

