Dentista faz 5 mil rinomodelações e defende prática

Quando se trata de procedimentos estéticos, cada vez mais o exagero não tem sido visto com bons olhos. E essa sempre foi a bandeira da dentista Karen Gomes, de 29 anos, que vem se tornando uma das maiores referências do país em rinomodelação.

Desenvolvendo a técnica com sua própria assinatura e aprimorando cada vez mais a harmonização facial, hoje a profissional faz o que chama de “gerenciamento do envelhecimento” em seus pacientes e promove resultados duradouros com procedimentos que podem levar menos de 30 minutos.

Dentista com alto grau de formação

Dentista com cursos especializantes na Harvard Medical School, conhecida como a melhor faculdade de medicina do mundo, além do M.A.R.C Institute em Miami e sua atual especialização em Cirurgia Bucomaxilofacial através do INRO (SP), Karen quebra as barreiras do preconceito que permeiam profissionais de outras áreas além da medicina que atuam com procedimentos estéticos.

Preconceito fruto da desinformação – Mesmo com profissionais como Karen, o tabu entre médicos e dentistas na área estética ainda existe e vem piorando, segundo a dentista. “Nós somos protegidos pelo CRO, mas a classe médica vem se empenhando fortemente na demonização de profissionais qualificados de outras áreas, com base em erros pontuais como se não houvesse erros médicos”.

Cada profissional em sua área, existem diferenças primordiais entre a rinomodelação e a rinoplastia – E esse é mais um dos motivos pelo qual o preconceito não cabe. ” A rinoplastia tem necessidade de um centro cirúrgico, costuma levar de duas a três horas, necessita de anestesia geral, internação e repouso total após o procedimento. Já a Rinomodelação é feita no consultório, leva no máximo uma hora para ser realizada e tem anestesia local. Quando o procedimento é finalizado o paciente já pode ir para casa e não necessita de repouso total, ele tem vida normal no dia seguinte”, explica Karen.

Gerenciar o envelhecimento para um resultado cada vez mais natural é a especialidade da profissional desde quando o exagero ainda estava “em alta”. “Nós temos buscado sempre trazer para o paciente a ideia de gerenciar o envelhecimento, afinal, todos vamos envelhecer, mas passar por esse processo com qualidade é o que diferencia”.

Na especialidade de Karen, o natural também prevalece. “A maior tendência hoje é o natural. No nariz, pontas mais quadradas, mais delicadas é o que vem sendo mais pedido, preservando a estrutura natural do paciente, que é exatamente o meu estilo de trabalho”.

Inovação e pioneirismo – Karen afirma que a tecnologia segue evoluindo a passos largos e destaca o ultrassom para mapeamento da face e planejamento do procedimento como uma grandes novidades. “Ele vai mapear as estruturas como artérias, vasos, camadas de gordura, camada muscular, trazendo ainda mais segurança. Poucas clínicas têm e nós temos”.

Karen teve a vida transformada para transformar – Com receio de se submeter a uma rinoplastia, Karen descobriu a rinomodelação, por sempre ter se incomodado com seu nariz. Sentindo-se mais bonita e segura, quis se especializar para levar a mesma mudança de vida para outras pessoas. Hoje a dentista de Belém do Pará atende no Rio de Janeiro, em uma das clínicas mais modernas da cidade, na Barra da Tijuca, colecionando mais de 5 mil clientes que tiveram a auto-estima revigorada.

