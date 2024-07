Sicredi Dexis de Americana criará Jardim Sensorial em praça da cidade

Mais notícias da cidade e região

Em 2024, o Dia de Cooperar foi comemorado em 6 de julho, mas a data, também conhecida como Dia C, se arrasta por todo o mês e a Sicredi Dexis continua empenhada em realizar ações nas cidades em que atua, como por exemplo Americana, no interior de São Paulo.

Assim, a agência Centro de Americana desenvolveu o projeto de um Jardim Sensorial em um espaço público bastante movimento da cidade, a Praça Domingos De Luca, mais conhecida como praça Malala. A implantação acontecerá em uma ação conjunta e contará com a ajuda de todos os colaboradores da cooperativa de crédito da cidade, localizada na região do Centro Paulista e ocorrerá no próximo sábado (27), a partir das 8h30.

O Jardim Sensorial tem o objetivo de promover a educação ambiental a partir da reconexão com a natureza. Além de configurar uma área de lazer e contemplação, assim o local passa a ser um importante instrumento de inclusão, além de possibilitar a simulação de diversos ambientes encontrados em sistemas naturais.

“A praça que foi reformado, recentemente, pela prefeitura é bastante frequentada pelo público autista, e essa ação vai agregar ainda mais no desenvolvimento deles”, explicou Mariana de Abreu Gomes, gerente da agência da Sicredi Dexis Americana Centro.

Além do auxílio dos colaboradores da agência, que caracterizam as iniciativas do Dia de Cooperar, a obra conta ainda com o apoio da prefeitura de Americana, da jardinagem da empresa JR Gramas e do projeto paisagístico da paisagista Sueli Giongo.

Também servindo como área de lazer, o jardim sensorial será criado para manifestar os sentidos do corpo humano, audição, tato, olfato, visão e o paladar. Para isso serão colocadas na praça plantas, pedras, cascas de árvores para sentir a texturas desses elementos com as mãos; a audição pelos sons das folhas, do vento e dos pássaros; visão, através das cores exuberantes que foram aplicadas; e os aromas das espécies plantadas.

Para aguçar o paladar, o projeto apelou para a gustação, tão importante na formação do paladar junto com a olfação, a associação será feita através do gosto de algumas ervas do jardim.

O espaço destinado pela prefeitura para a instalação do Jardim Sensorial é de 130 m2, divididos em área verde e as trilhas para caminhada. “Nosso intuito é que este projeto possa garantir livre acesso a todos que queiram tocar as espécies plantadas e objetos lá instalados com facilidade”, informou Mariana.

Revitalização

Além do Jardim Sensorial a ser instalado pela Sicredi Dexis, a Praça Malala acabou de ser revitalizada, com a substituição de 610 metros quadrados do piso por concreto estampado, pintura geral e mobiliário urbano, com 15 bancos, seis lixeiras e um bebedouro. A área pública também passou a contar com espaço Kids, com brinquedo multiuso, espaço pet legal e caixa de areia para as crianças.

Serviço

Criação de Jardim Sensorial – ação do Dia C

Local: Rua Bolívia s/n – Americana

Data: sábado 27 de julho

Horário: a partir das 8h30

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP