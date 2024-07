Denúncia anônima é peça-chave contra furto de energia, diz CPFL

A CPFL Paulista está reforçando seu compromisso no combate ao furto de energia com uma campanha intensiva que destaca a importância das denúncias anônimas. Essas denúncias são essenciais para identificar e coibir ligações clandestinas, desvios de energia e manipulações de medidores. Essas práticas ilícitas não só colocam vidas em risco, podendo levar a acidentes graves e até fatais, como também podem resultar em prisão de um a quatro anos.

Perigos e Impactos da Fraude: O furto de energia é um crime que pode causar curtos-circuitos, incêndios e acidentes fatais. Além disso, as ligações clandestinas sobrecarregam a rede elétrica, causando instabilidade no fornecimento e afetando serviços essenciais como hospitais e segurança pública. Os responsáveis por essas fraudes podem ser presos em flagrante e responder criminalmente.

Tecnologia e Operações Especiais: A CPFL Paulista utiliza tecnologia avançada, inspeções rigorosas e operações especiais com apoio policial para combater essa ilegalidade. A empresa destaca a importância da colaboração da população através de denúncias anônimas, que podem ser feitas pelo aplicativo “CPFL Energia” ou pelo www.cpfl.com.br/fraude . : A CPFL Paulista utiliza tecnologia avançada, inspeções rigorosas e operações especiais com apoio policial para combater essa ilegalidade. A empresa destaca a importância da colaboração da população através de denúncias anônimas, que podem ser feitas pelo aplicativo “CPFL Energia” ou pelo

Mais notícias da cidade e região

“Se os clientes se conscientizarem sobre a importância de denunciar esse tipo de crime, e se engajarem nesse combate conosco, poderemos regularizar mais instalações, garantindo um fornecimento confiável e uma sociedade melhor”, afirma Roberto Sartori, diretor-presidente da CPFL Paulista. Ele ressalta que a fraude de energia prejudica comerciantes honestos e desvia recursos que poderiam ser investidos em melhorias na cidade.

Resultados Concretos: Em 2023, as ações de combate ao furto de energia resultaram na recuperação de 76.896 MWh e na regularização de 27 mil instalações fraudulentas. As regiões de Campinas e Ribeirão Preto se destacaram, com milhares de instalações regularizadas e grandes volumes de energia recuperados.

A CPFL Paulista continua investindo em tecnologias avançadas para detectar e combater fraudes, mas destaca que a participação ativa da população é fundamental para o sucesso dessa missão. “Vamos juntos combater esse crime e garantir um futuro mais seguro e justo para todos”, conclui Sartori.