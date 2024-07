Instituição de Santa Bárbara é selecionada pelo Instituto Ronald McDonald

O Instituto Ronald McDonald anunciou, nesta segunda (20 de maio), a lista de projetos e instituições que serão beneficiados em 2024. Ao todo, 80 projetos de 49 instituições, presentes em 41 cidades nas 5 regiões do país, foram aprovados,. O Instituto Ronald conta com 68 projetos 100% apoiados pela pelo McDia Feliz 2024 e 8 projetos que terão como parte da fonte de recursos a campanha McDia 2024 e conta única, além de 4 que serão executados exclusivamente com recursos já arrecadados em conta única, vindos de recursos excedentes de projetos anteriores ou não realizados.

Para os Programas Core do Instituto Ronald McDonald, serão destinados recursos para a manutenção de 7 projetos do Programa Casa Ronald McDonald, 13 do Programa Espaço da Família Ronald McDonald e 24 do Programa Diagnóstico Precoce do Câncer Infantojuvenil. Já para o Programa Local, foram selecionados 33 projetos alinhados ao Programa Atenção Integral após sua reformulação.

Neste ano, 3 instituições vão participar do McDia Feliz como mobilizadoras em suas localidades e que darão suporte à estratégia nacional de apoio à causa do câncer infantojuvenil, bem como suporte a projetos que serão desenvolvidos para o estado do Rio Grande de Sul, que foi atingido por uma grande catástrofe e que precisará de todo o apoio nesse momento.

Uma delas é a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara d’Oeste, que foi selecionada como uma das mobilizadoras.

EDITAL DE PROJETOS

No início do ano, o Instituto recebeu de sua rede de instituições parcerias as propostas para o Edital de Projetos 2024, por meio do Processo de Submissão de Propostas, que inclui a avaliação da área técnica responsável pelos Programas, da Comissão Médica, da Diretoria e do Conselho Gestor do Instituto Ronald. Cada proposta foi avaliada com o objetivo de atingir o propósito de ampliar o impacto gerado em prol da saúde e bem-estar de crianças e adolescentes e suas famílias, bem como as prioridades estratégicas do Instituto e pontos relacionados a prestação de contas, auditoria e disponibilidade de recursos prévios na região, com a finalidade de garantir a transparência e compliance dos recursos investidos pelos parceiros e comunidade na causa.

Agradecemos a todas as instituições que fazem parte do cadastro do Instituto Ronald McDonald e que encaminharam projetos. Juntos somos mais fortes e estamos contribuindo para a saúde e a qualidade de vida das crianças, adolescentes e seus familiares.